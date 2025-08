BM leva conscientização à Escola Francisco de Sales em Campo Novo

Durante a atividade, foram abordados temas voltados à prevenção, como o uso de entorpecentes e os riscos associados ao cigarro eletrônico (vaper), reforçando o compromisso da corporação com a conscientização de crianças e adolescentes sobre saúde e segurança.

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), promoveu nesta semana uma palestra na Escola Estadual Francisco de Sales, em Campo Novo, como parte das ações da Operação Volta às Aulas.

