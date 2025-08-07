WhatsApp

Folha Popular
Comissão debate plano salarial e concurso público para Empresa Brasil de Comunicação

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta sexta feira (8), audiência pública sobre aprovação e implementação do...

07/08/2025 21h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta sexta feira (8), audiência pública sobre aprovação e implementação do Plano de Cargos e Remunerações (PCR), proposto pela direção da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), bem como a realização de concurso público.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas

A deputada lembra que, após uma greve de 21 dias, os jornalistas da EBC conquistaram a isonomia salarial com os demais empregados da empresa, garantindo a jornada especial da categoria prevista na CLT . Em resposta, a direção da EBC apresentou um novo Plano de Cargos e Remunerações (PCR) em novembro de 2024, atendendo às demandas dos trabalhadores. No entanto, sindicatos temem a demora na aprovação do PCR pelo governo, já que a categoria tem os salários mais baixos do serviço público federal.

Além disso, segundo Kokay, os trabalhadores ressaltam a necessidade de um novo concurso público, considerando que a empresa perdeu quase 700 funcionários nos últimos dez anos, devido a aposentadorias e programas de demissões voluntárias.

"A queda no quadro de empregados ameaça a comunicação pública e pode levar à terceirização das atividades-fim da EBC", disse Erika Kokay.

VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que garante doula e tradutor de Libras em maternidades
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto para obrigar empresa a informar sobre pessoas desaparecidas
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto para obrigar empresa a informar sobre pessoas desaparecidas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
