Folha Popular
Saúde

Casos de covid-19 estão em alta no Ceará e no Rio, aponta Fiocruz

Fundação destaca papel da vacinação, especialmente para idosos

07/08/2025 21h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) entre as crianças associados ao vírus sincicial respiratório (VSR) permanecem em níveis elevados na maioria dos estados do país. O boletim semanal InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (7) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta também que os casos de covid-19 seguem aumentando no Ceará e voltaram a crescer no Rio de Janeiro . Na Bahia, também foi observado o aumento das hospitalizações em crianças e adolescentes, em decorrência do rinovírus.

O estudo apresenta um cenário de manutenção da tendência de queda dos casos de SRAG associados ao Influenza entre os idosos e ao VSR na população infantil de até 2 anos de idade . O boletim destaca que, na população idosa, os casos de SRAG se mantêm em níveis de moderado a alto em estados do Centro-Sul, além do Norte e do Nordeste.

A pesquisadora do InfoGripe Tatiana Portela destacou a importância da vacina da covid-19, especialmente para idosos e imunocomprometidos, que precisam tomar doses de reforço a cada seis meses. “Como em alguns estados os casos de SRAG por Influenza A continuam altos, também é importante estar em dia com a vacina contra a gripe”, destaca a pesquisadora.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 13,9% de Influenza A , 1,5% de Influenza B , 44,7% de VSR, 34,6% de rinovírus e 5,6% de Sars-CoV-2 (covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 51,6% de Influenza A ; 2% de Influenza B , 18,4% de VSR, 18% de rinovírus e 8,1% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Situação nacional

Em nível nacional, os casos notificados de SRAG têm sinal de queda nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). No ano epidemiológico 2025, já foram notificados 150.615 casos de SRAG, sendo 80.577 (53,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 51.291 (34,1%) negativos, e ao menos 8.853 (5,9%) aguardando resultado laboratorial.

