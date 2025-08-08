Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

De acordo com Mônica Wisnirewski, um dos proprietários, “há mais de 30 anos, meu pai, Sergio Wisnirewski, iniciou a empresa Polaco Motos. Em meio a muitas dificuldades, sempre batalhamos para fazer a empresa crescer e, por meio dela, garantir o sustento da família. Posteriormente, os filhos assumiram a administração. Nesse período, mudamos de estrutura, ampliando as atividades. Além de serviços e peças para motocicletas, passamos a atuar também com a revenda de motos e automóveis.

Temos muito orgulho de ser portelenses, de morar aqui e de investir na nossa cidade.

Somos muito gratos a todos os clientes que acreditam em nosso trabalho!

Hoje, quero parabenizar nosso município pelos seus 70 anos de história!”