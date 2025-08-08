WhatsApp

Três Passos

Suspeitos de tráfico são capturados pela Brigada Militar em Três Passos

Polícia

08/08/2025 13h05
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

No final da tarde de quinta-feira, 7, Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam dois homens por tráfico de drogas no município de Três Passos.

A equipe recebeu informações de que uma residência no Bairro Operário estaria sendo utilizada para o comércio ilícito. Durante a ação, um dos suspeitos foi abordado com 16 pinos de cocaína, 8 pinos vazios e um telefone celular. O segundo indivíduo, ao perceber a presença policial, arremessou um brinquedo para a lateral do terreno, sendo localizado no interior do objeto um pote contendo 41 porções de cocaína. Com ele também foram apreendidos um telefone celular e R$ 350,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão, foram conduzidos ao hospital para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante, sendo encaminhados ao sistema prisional.

Comunicação Social 7°BPM

