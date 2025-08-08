WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Folha Popular
Unimed
Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Saúde

Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde

Santa Rosa tem governo do Estado. O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, entregaram na sexta-feira (8/8) ao Hospital V...

08/08/2025 14h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
No ato, o governador Eduardo Leite, a secretária Arita Bergmann, e o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado -Foto: Vítor Rosa/Secom
No ato, o governador Eduardo Leite, a secretária Arita Bergmann, e o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado -Foto: Vítor Rosa/Secom

Santa Rosa tem governo do Estado. O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, entregaram na sexta-feira (8/8) ao Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, equipamentos para os serviços de hemodinâmica e de diagnóstico por imagem.

Os aparelhos foram adquiridos por meio de termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), com investimentos de R$ 5 milhões. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado, também participou da entrega.

Equipamentos inaugurados vão atender serviços de hemodinâmica e de diagnóstico por imagem -Foto: Vítor Rosa/Secom
Equipamentos inaugurados vão atender serviços de hemodinâmica e de diagnóstico por imagem -Foto: Vítor Rosa/Secom
Qualificar o atendimento de cardiologia na região

O governador disse que os equipamentos vão aliviar a pressão sobre o sistema de saúde da região. “Esses equipamentos vão viabilizar um novo serviço de hemodinâmica para aquelas pessoas que precisam de procedimentos cardiológicos e que hoje têm que se deslocar até Ijuí, onde há uma fila de espera grande. Com esse novo serviço, elas vão ter o atendimento em Santa Rosa como uma referência, o que vai ser fundamental para a saúde na região. Também já determinei que, enquanto se aguarda a habilitação federal, o Estado vai arcar com o custeio do serviço para que a população já possa ser atendida”, afirmou.

A secretária Arita reforçou a importância dos investimentos para diminuir filas de espera e dar mais conforto para os pacientes da região. “Na região macro Missioneira temos um serviço potente em Ijuí que atende mais de um milhão de pessoas, sendo necessária a abertura deste novo serviço em Santa Rosa, a partir destes equipamentos, para salvar mais vidas e diminuir o tempo de espera na cardiologia como já estamos fazendo em várias outras áreas”, enfatizou.

Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde -Foto: Vítor Rosa/Secom
Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde -Foto: Vítor Rosa/Secom
Avançar mais na Saúde

Durante a cerimônia, realizada na sede do hospital, no Centro de Santa Rosa, o governador e a secretária também assinaram um novo convênio de R$ 952,4 mil. Os recursos, que fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde, serão utilizados na reforma do espaço onde será instalado um equipamento de tomografia para diagnóstico de células cancerígenas (PET-CT).


Certificação da Rede Bem Cuidar

A programação em Santa Rosa incluiu, ainda, a entrega do certificado de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança, da Rede Bem Cuidar. Foram reconhecidas 21 equipes de municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O certificado atesta que as metas para qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido foram alcançadas. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno e infantil.

Com novo serviço, Santa Rosa passa a ser referência para procedimentos cardiológicos na região -Foto: Vítor Rosa/Secom
Com novo serviço, Santa Rosa passa a ser referência para procedimentos cardiológicos na região -Foto: Vítor Rosa/Secom

Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Uso de anabolizantes altera colesterol e aumenta risco de infarto
- Boletim de Saúde Indígena traça perfil e destaca iniciativas de cuidado disponibilizadas para essa população no RS
Lisiane Fagundes destacou ampliação de recursos com foco nos procedimentos, complementando a tabela SUS -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Governo apresenta SUS Gaúcho a gestores municipais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

4.04 km/h

Vento

82%

Umidade

Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Meganet
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Fitness
Unimed
Império
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
APPATA
Sala
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 49 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Há 49 minutos Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Há 49 minutos Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde
Há 49 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Há 49 minutos PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Seco
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Tarzan
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Fitness
Sala
Seco
Sicoob
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados