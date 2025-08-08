Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde

Santa Rosa tem governo do Estado. O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, entregaram na sexta-feira (8/8) ao Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, equipamentos para os serviços de hemodinâmica e de diagnóstico por imagem.

Os aparelhos foram adquiridos por meio de termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), com investimentos de R$ 5 milhões. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado, também participou da entrega.

Qualificar o atendimento de cardiologia na região

O governador disse que os equipamentos vão aliviar a pressão sobre o sistema de saúde da região. “Esses equipamentos vão viabilizar um novo serviço de hemodinâmica para aquelas pessoas que precisam de procedimentos cardiológicos e que hoje têm que se deslocar até Ijuí, onde há uma fila de espera grande. Com esse novo serviço, elas vão ter o atendimento em Santa Rosa como uma referência, o que vai ser fundamental para a saúde na região. Também já determinei que, enquanto se aguarda a habilitação federal, o Estado vai arcar com o custeio do serviço para que a população já possa ser atendida”, afirmou.

A secretária Arita reforçou a importância dos investimentos para diminuir filas de espera e dar mais conforto para os pacientes da região. “Na região macro Missioneira temos um serviço potente em Ijuí que atende mais de um milhão de pessoas, sendo necessária a abertura deste novo serviço em Santa Rosa, a partir destes equipamentos, para salvar mais vidas e diminuir o tempo de espera na cardiologia como já estamos fazendo em várias outras áreas”, enfatizou.

Avançar mais na Saúde

Durante a cerimônia, realizada na sede do hospital, no Centro de Santa Rosa, o governador e a secretária também assinaram um novo convênio de R$ 952,4 mil. Os recursos, que fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde, serão utilizados na reforma do espaço onde será instalado um equipamento de tomografia para diagnóstico de células cancerígenas (PET-CT).



Certificação da Rede Bem Cuidar

A programação em Santa Rosa incluiu, ainda, a entrega do certificado de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança, da Rede Bem Cuidar. Foram reconhecidas 21 equipes de municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O certificado atesta que as metas para qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido foram alcançadas. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno e infantil.

Com novo serviço, Santa Rosa passa a ser referência para procedimentos cardiológicos na região -Foto: Vítor Rosa/Secom