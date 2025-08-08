WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Niederle
Tarzan
Folha Popular
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Justiça

Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência

Julgamento deve prosseguir até 18 de agosto; dez mnistros faltam votar

08/08/2025 18h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Freepick
© Freepick

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (8) para garantir que mulheres vítimas de violência doméstica possam receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período de afastamento do trabalho.

O voto do ministro, que é relator do caso, foi proferido no julgamento no qual a Corte vai decidir se o órgão deve pagar algum tipo de auxílio para mulheres que precisam se afastar do trabalho após serem agredidas.

O ministro foi o primeiro a votar para validar os benefícios. A análise do caso começou nesta sexta-feira (8) no plenário virtual do STF e deve prosseguir até o dia 18 de agosto. Faltam os votos de dez ministros.

A Lei Maria da Penha definiu que a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses. A medida vale para casos em que é necessário o afastamento do local de trabalho.

>>"Avançada”, Lei Maria da Penha faz 19 anos, mas violência não diminuiu

No entendimento de Flávio Dino, a manutenção do vínculo trabalhista envolve a proteção das mulheres, incluindo a manutenção da renda.

Dessa forma, segundo o ministro, a mulher tem direito a um benefício previdenciário ou assistencial, conforme o vínculo com a seguridade social.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segurada do INSS

No caso de mulheres que são seguradas do Regime Geral de Previdência Social, como empregada, contribuinte individual, facultativa ou segurada especial, os primeiros 15 dias de remuneração pelo afastamento será de responsabilidade do empregador. O período restante fica sob a responsabilidade do INSS.

Para quem não tem relação de emprego, mas contribui para o INSS, o benefício deverá ser pago integralmente pelo órgão.

Não segurada

Dino entendeu que as mulheres que não são seguradas do INSS deverão receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nesse caso, a Justiça deverá comprovar que a mulher não tem outros meios para manter a renda.

Atualmente, o INSS já paga auxílio por incapacidade temporária quando a mulher agredida fica impossibilitada de trabalhar.

Para cobrar o prejuízo aos cofres públicos, o órgão recorre ao Judiciário para responsabilizar os agressores pela concessão do benefício.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ EBC Tribunal italiano marca audiência sobre extradição de Zambelli
© Rovena Rosa/Agência Brasil Dino rebate EUA e diz que não cabe a embaixadas monitorar Justiça
© José Cruz/Agência Brasil PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

2.11 km/h

Vento

85%

Umidade

Ponto Grill
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Fitness
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Império
Últimas notícias
Há 46 minutos Projeto exclui responsabilidade penal de empresa que adota medidas de compliance
Há 46 minutos PND: prazo para recurso de atendimento especializado termina dia 12
Há 46 minutos Equipes de 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foram certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança
Há 46 minutos Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos
Há 46 minutos Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Seco
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 6 dias 61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Seco
Fitness
Sala
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Ipiranga
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados