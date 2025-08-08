WhatsApp

Saúde

Equipes de 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foram certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, entregou os certificados de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança, a 21 municípios da 14ª...

08/08/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
No evento, Arita destacou que a Rede Bem Cuidar está presente em todos os municípios da 14ª CRS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
No evento, Arita destacou que a Rede Bem Cuidar está presente em todos os municípios da 14ª CRS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, entregou os certificados de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança, a 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) que integram a Rede Bem Cuidar (RBC). A cerimônia foi realizada na sexta-feira (8/8), no auditório do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, na Região Noroeste. O reconhecimento da RBC direcionou o ciclo de avaliação à assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo. Em Santa Rosa, tem governo do Estado.

14ª CRS conseguiu alcançar diversos certificados

Arita destacou que a Rede Bem Cuidar está presente em todos os municípios da 14ª CRS. “Nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelas equipes, mas essa certificação mostra que cuidar das famílias, cuidar das gestantes e cuidar dos bebês, na época mais importante da vida de uma criança, nos orgulha muito. A 14ª CRS é uma das regiões que mais conseguiu alcançar certificados no Rio Grande do Sul”, salientou.

Representando as equipes certificadas, Jaimir Chaves, gestor da RBC de Tucunduva, ressaltou que a Rede é uma iniciativa que estabelece metas objetivas para que os municípios qualifiquem o atendimento. “O ciclo anterior, com foco na saúde do idoso, foi um momento de muita construção e diálogo entre comunidade e equipe. Nesta nova fase, direcionada para gestantes, puerpério e infância, estamos com as metas parcialmente cumpridas. No SUS, temos que trabalhar com o coração”, frisou.

Até 2026, todas as equipes aderidas à RBC serão incentivadas a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno, infantil. A proposição das ações é feita anualmente, e as avaliações são realizadas semestralmente. A SES publicou em seu site o resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. Ao todo, 424 municípios receberão o certificado.

Lista dos municípios certificados

  • Alecrim
  • Alegria
  • Boa Vista do Buricá
  • Campina das Missões
  • Cândido Godói
  • Giruá
  • Horizontina
  • Independência
  • Nova Candelária
  • Novo Machado
  • Porto Lucena
  • Santa Rosa
  • Santo Cristo
  • São José do Inhacorá
  • Senador Salgado Filho
  • Tucunduva
  • Tuparendi
  • Doutor Maurício Cardoso
  • Três de Maio
  • São Paulo das Missões
  • Porto Vera Cruz

Sobre a RBC

A Rede Bem Cuidar é um projeto estratégico que possui 607 unidades de atenção primária distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, com o objetivo de oferecer atenção integral e equitativa à população.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados