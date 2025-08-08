Equipes de 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foram certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, entregou os certificados de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança, a 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) que integram a Rede Bem Cuidar (RBC). A cerimônia foi realizada na sexta-feira (8/8), no auditório do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, na Região Noroeste. O reconhecimento da RBC direcionou o ciclo de avaliação à assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo. Em Santa Rosa, tem governo do Estado.

14ª CRS conseguiu alcançar diversos certificados

Arita destacou que a Rede Bem Cuidar está presente em todos os municípios da 14ª CRS. “Nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelas equipes, mas essa certificação mostra que cuidar das famílias, cuidar das gestantes e cuidar dos bebês, na época mais importante da vida de uma criança, nos orgulha muito. A 14ª CRS é uma das regiões que mais conseguiu alcançar certificados no Rio Grande do Sul”, salientou.

Representando as equipes certificadas, Jaimir Chaves, gestor da RBC de Tucunduva, ressaltou que a Rede é uma iniciativa que estabelece metas objetivas para que os municípios qualifiquem o atendimento. “O ciclo anterior, com foco na saúde do idoso, foi um momento de muita construção e diálogo entre comunidade e equipe. Nesta nova fase, direcionada para gestantes, puerpério e infância, estamos com as metas parcialmente cumpridas. No SUS, temos que trabalhar com o coração”, frisou.

Até 2026, todas as equipes aderidas à RBC serão incentivadas a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno, infantil. A proposição das ações é feita anualmente, e as avaliações são realizadas semestralmente. A SES publicou em seu site o resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. Ao todo, 424 municípios receberão o certificado.

Lista dos municípios certificados

Alecrim

Alegria

Boa Vista do Buricá

Campina das Missões

Cândido Godói

Giruá

Horizontina

Independência

Nova Candelária

Novo Machado

Porto Lucena

Santa Rosa

Santo Cristo

São José do Inhacorá

Senador Salgado Filho

Tucunduva

Tuparendi

Doutor Maurício Cardoso

Três de Maio

São Paulo das Missões

Porto Vera Cruz

Sobre a RBC

A Rede Bem Cuidar é um projeto estratégico que possui 607 unidades de atenção primária distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, com o objetivo de oferecer atenção integral e equitativa à população.