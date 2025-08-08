WhatsApp

Saúde

Governo promove avanço no acesso ao atendimento de consultas especializadas

O Departamento de Regulação Estadual (DRE) da Secretaria da Saúde (SES) apresentou, no 34º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúd...

08/08/2025 19h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Em uma das últimas mesas do evento, Secretaria da Saúde apresentou avanços da regulação -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Em uma das últimas mesas do evento, Secretaria da Saúde apresentou avanços da regulação -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

O Departamento de Regulação Estadual (DRE) da Secretaria da Saúde (SES) apresentou, no 34º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS),os avanços do Rio Grande do Sul na regulação da primeira consulta especializada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Entre dezembro de 2023 e julho de 2025, o número de solicitações de consultas ambulatoriais aguardando avaliação médica caiu de 192.364 para 68.820, uma redução de 64%.

A fila de espera (total de pacientes aguardando consulta especializada) também tem apresentado redução. O plano é alcançar uma regulação em tempo real até o final de 2025.

Os avanços passam pela ampliação do convênio com o TelessaúdeRS, que permitiu:

  • o aumento da equipe de reguladores;
  • a oferta de consultorias para especialidades mais sensíveis e com maior dificuldade de acesso
  • a qualificação de profissionais da atenção primária em todas as macrorregiões de Saúde do Estado;
  • e o aumento dos canais de comunicação com a equipe de regulação.

“A regulação hospitalar também apresentou avanços. Há dois anos não tínhamos essa realidade, mas ampliamos o número de profissionais na regulação; passamos a ter um regulador exclusivo para a devolução de um paciente (após avaliação e tratamento em um nível de maior complexidade) para a unidade de saúde de origem; e ainda definimos protocolos. Hoje, conseguimos regular todos os casos”, disse a diretora do DRE, Suelen Arduin.

Outro ponto destacado foi a redução do tempo de espera para leitos psiquiátricos no Estado, com tempo médio entre 48 e 72 horas. Atualmente, cerca de 500 pacientes aguardam leitos psiquiátricos no Estado – uma redução de 28% no último semestre.

Painéis destacam manejo de arboviroses e construção de planos regionais integrados

Nesta sexta-feira (8/8), último dia do 34º Congresso do Cosems, a SES participou de outros dois painéis. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e o Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps) realizaram uma apresentação sobre manejo de arboviroses e o Programa Qualifica Vigilância RS. A assessoria de Gestão e Planejamento (Ageplan) apresentou um painel sobre a construção de planos regionais integrados.

34º Congresso do Cosems/RS

Após a maior tragédia meteorológica da história do Estado, o 34º Congresso do Cosems/RS foi um espaço de reencontro, reconstrução e renovação de propósitos. Com o tema “SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói – Novos Caminhos para um Rio Grande que refloresce!”, o evento destacou a força dos territórios, a resiliência dos gestores municipais e a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) em contextos de crise.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

