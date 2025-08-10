WhatsApp

Tenente Portela

Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno

Saúde

10/08/2025 11h24
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na quinta-feira, 7, foi realizada mais uma edição do Agosto Dourado em Tenente Portela. O evento, realizado no Centro Cultural, reuniu gestantes, puérperas e profissionais das áreas de saúde e assistência social, integrando a programação do mês dedicado à valorização e ao incentivo ao aleitamento materno.

A programação contou com a palestra Importância do Aleitamento Materno e seus Benefícios para o Desenvolvimento da Criança, ministrada pela médica ginecologista obstetra Dra. Paloma Braga e pela enfermeira obstetra Luciane Flach, ambas da maternidade do Hospital Santo Antônio. Na sequência, o supervisor Rodrigo Silveira da Luz apresentou o funcionamento dos programas Criança Feliz (CF) e Primeira Infância Melhor (PIM), voltados ao fortalecimento dos vínculos familiares e ao desenvolvimento infantil.

Outro momento relevante foi a entrega de kits do Programa Estadual Mãe Gaúcha às gestantes e puérperas beneficiárias do Programa Bolsa Família, reforçando o cuidado e o acolhimento às futuras mães do município.

Entre os objetivos do evento, destacam-se a promoção do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e continuado até os dois anos ou mais, a valorização de práticas familiares de amamentação e o fortalecimento dos vínculos entre famílias e os programas de primeira infância.

A solenidade contou com a presença do prefeito Rosemar Antônio Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, da primeira-dama e secretária de Planejamento Salete Bettio Sala, das secretárias Rosangela Ferrari Fornari (Assistência Social), Giovana Maciel (Saúde), Irinéia Koch (Educação), além da presidente do Hospital Santo Antônio, Mirna Terezinha Braucks, que integraram a mesa de honra.

A ação foi promovida pela Prefeitura de Tenente Portela, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e Habitação, Saúde e Saneamento, e Educação, Cultura e Desporto, com apoio dos programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor, em parceria com o Hospital Santo Antônio e a SESAI Polo Guarita.

