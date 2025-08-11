Governo Eduardo Leite realiza entrega de equipamentos em hospitais de Crissiumal e Humaitá

Crissiumal e Humaitá têm governo do Estado. Em Crissiumal, a secretária da Saúde, Arita Bergmann participou do ato de inauguração de um arco cirúrgico no Hospital de Caridade Crissiumal, , na sexta-feira (8/8). A aquisição e a instalação do equipamento foi realizada com o repasse de R$ 315 mil do programa Avançar Mais na Saúde.



"Quando a causa é o interesse público, a promoção da saúde e o atendimento à população, nós estamos juntos. Porque o que nos une é desenvolvermos ações e serviços que cheguem a cada um dos cidadãos. Queremos serviços resolutivos em cada canto do Rio Grande do Sul", afirmou a secretária Arita.

Qualificação nas cirurgias

O arco cirúrgico, também conhecido como arco em "C", é um equipamento de imagem médica usado em cirurgias gerais e ortopédicas, que possibilita a visualização em tempo real da anatomia do paciente. O formato curvado possibilita que o equipamento se mova ao redor da área do paciente, oferecendo diferentes ângulos de visão.

O ortopedista e traumatologista Silvio Costa, que atua na instituição, disse que o equipamento vai possibilitar a redução no tempo das cirurgias realizadas no local. “Sem ele, as cirurgias demoram em média entre duas horas e meia e três horas. Com o equipamento, a gente consegue fazer 40 minutos”, destacou.

Arco cirúrgico, que possibilita visualização da anatomia do paciente, qualifica atendimento em cirurgias gerais e ortopédicas -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Novos equipamentos em Humaitá

Também na sexta 98/8), a secretária Arita Bergmann participou da entrega de equipamentos no Hospital da Associação de Desenvolvimento Comunitário, em Humaitá. Com R$ 146,5 mil em recursos do Avançar Mais na Saúde, que também vem investindo em hospitais de pequeno porte (com até 50 leitos), foram adquiridos e instalados um aparelho de ultrassom e um eletrocardiógrafo digital.

O investimento do Estado possibilitará, de acordo com a direção do hospital, a realização de até 150 exames mensais, de acordo com a demanda.

No caso das ultrassonografias, os pacientes do município não precisarão mais se deslocar 65 quilômetros para realizar os exames em Tenente Portela, como vinha ocorrendo.

"Com esses dois equipamentos, podemos evitar algo que é muito importante para a gestão em saúde: os deslocamentos de pacientes para centros de maior porte. Tornamos possível o diagnóstico no local, a medicação e até algum tipo de intervenção. O fato é que o verdadeiro impacto desses equipamentos é a prestação de uma serviço de qualidade para aqueles que precisam de atendimento", salientou Arita.