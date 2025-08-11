Governo do Estado inaugura reforma de unidade da Rede Bem Cuidar e habilita centro do TEAcolhe no norte do RS

Cumprindo agenda no norte do Estado no sábado (9/8), a secretária da Saúde,AritaBergmann, esteve em Campo Novo, que pertence à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), para inaugurar a reforma da unidade básica de saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar (RBC). O investimento de R$ 199,5 mil foi aplicado na revitalização do ambiente interno da unidade, que integra a Estratégia de Saúde da Família. Na Região Norte do Rio Grande do Sul, tem governo do Estado.



Aritadestacou que as reformas realizadas na primeira gestão de Eduardo Leite foram importantes para que o investimento na RBC fosse possível. “Aqui, no coração do Rio Grande, nós, do governo do Estado, estamos honrados por realizarmos essa entrega que faz tão bem para o cidadão. Queremos parabenizar o município de Campo Novo pela obra e por tudo que está fazendo para a área da saúde. Com a estrutura da unidade reformada, será possível melhorar o fluxo do acolhimento e do atendimento à população”, disse.