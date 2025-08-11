Governo do Estado inaugura reforma de unidade da Rede Bem Cuidar e habilita centro do TEAcolhe no norte do RS
Cumprindo agenda no norte do Estado no sábado (9/8), a secretária da Saúde,AritaBergmann, esteve em Campo Novo, que pertence à 17ª Coordenadoria Re...
11/08/2025 12h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Cumprindo agenda no norte do Estado no sábado (9/8), a secretária da Saúde,AritaBergmann, esteve em Campo Novo, que pertence à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), para inaugurar a reforma da unidade básica de saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar (RBC). O investimento de R$ 199,5 mil foi aplicado na revitalização do ambiente interno da unidade, que integra a Estratégia de Saúde da Família. Na Região Norte do Rio Grande do Sul, tem governo do Estado.
Aritadestacou que as reformas realizadas na primeira gestão de Eduardo Leite foram importantes para que o investimento na RBC fosse possível. “Aqui, no coração do Rio Grande, nós, do governo do Estado, estamos honrados por realizarmos essa entrega que faz tão bem para o cidadão. Queremos parabenizar o município de Campo Novo pela obra e por tudo que está fazendo para a área da saúde. Com a estrutura da unidade reformada, será possível melhorar o fluxo do acolhimento e do atendimento à população”, disse.
Por meio de repasse da RBC, que visa qualificar a atenção primária com ênfase nos processos de trabalho das equipes e nas estruturas físicas, a UBS de Campo Novo teve 100% da obra custeada pelo incentivo. A reforma proporcionou readequação dos espaços de circulação, com revestimento do piso e pintura interna, proporcionando um ambiente mais acolhedor e ampliando o bem-estar dos usuários.
A secretária de Saúde de Campo Novo, ElizandraRohr, destacou que os recursos foram muito bem utilizados na reforma, sempre com o objetivo de tratar humanamente os usuários e dar a eles um melhor atendimento. “Pudemos mudar o ambulatório de local e isso fez com que passássemos a receber a comunidade de uma forma melhor, dando mais dignidade aos atendimentos”, explicou.
TEAcolheem Coronel Bicaco
Completando o roteiro pelo norte do Estado, a secretária assinou a portaria que habilita a implantação do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do ProgramaTEAcolheem Coronel Bicaco, na 15ª Coordenadoria Regional de Saúde. O serviço será implementado na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
A unidade de Coronel Bicaco será o 54º CAS habilitado noTEAcolhe, programa que faz parte da Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O serviço, cujo diferencial será a oferta de atendimento à população indígena, será referência para a região, juntamente com o CAS da Apae de Constantina e o CAS da Apae de Palmeira das Missões.
Aritafalou que o governo estadual tem intenção de destinar recursos do SUS Gaúcho, que será lançado em breve, para as Apaes, fortalecendo oTEAacolhe. “Vamos incluir na nossa tabela um valor diferenciado para pagar às Apaes do RS, para que as equipes tenham condições de trabalho e possam ampliar a sua contratualização com o Estado", detalhou.
O atendimento multiprofissional qualificado prevê a redução do tempo e da distância de deslocamento para os usuários. O serviço possui salas de atendimento em psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, assistência social, medicina,fisioterapia, educação física, devidamente equipadas e contando com profissionais qualificados nessas áreas.
A presidente da Associação dos Pais e Amigos de Crianças com TEA, Potira Guimarães, afirmou que o CAS representa a possibilidade de desenvolvimento daqueles que se encontram no espectro autista. “Esse investimento não é apenas nas crianças, mas nas famílias. A maior dor dos pais é saber que há tratamento e não ter acesso a ele. Com a vinda das terapias par cá, nós conseguimos sonhar com um futuro melhor para nossos filhos. As terapias fazem a diferença”, acrescentou.