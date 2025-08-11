WhatsApp

Saúde

Governo do Estado inaugura reforma de unidade da Rede Bem Cuidar e habilita centro do TEAcolhe no norte do RS

Cumprindo agenda no norte do Estado no sábado (9/8), a secretária da Saúde,AritaBergmann, esteve em Campo Novo, que pertence à 17ª Coordenadoria Re...

11/08/2025 12h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Arita destacou que as reformas realizadas na primeira gestão de Eduardo Leite foram importantes para viabilizar os investimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Arita destacou que as reformas realizadas na primeira gestão de Eduardo Leite foram importantes para viabilizar os investimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Cumprindo agenda no norte do Estado no sábado (9/8), a secretária da Saúde,AritaBergmann, esteve em Campo Novo, que pertence à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), para inaugurar a reforma da unidade básica de saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar (RBC). O investimento de R$ 199,5 mil foi aplicado na revitalização do ambiente interno da unidade, que integra a Estratégia de Saúde da Família. Na Região Norte do Rio Grande do Sul, tem governo do Estado.

Aritadestacou que as reformas realizadas na primeira gestão de Eduardo Leite foram importantes para que o investimento na RBC fosse possível. “Aqui, no coração do Rio Grande, nós, do governo do Estado, estamos honrados por realizarmos essa entrega que faz tão bem para o cidadão. Queremos parabenizar o município de Campo Novo pela obra e por tudo que está fazendo para a área da saúde. Com a estrutura da unidade reformada, será possível melhorar o fluxo do acolhimento e do atendimento à população”, disse.


Investimento amplia bem-estar dos usuários

Por meio de repasse da RBC, que visa qualificar a atenção primária com ênfase nos processos de trabalho das equipes e nas estruturas físicas, a UBS de Campo Novo teve 100% da obra custeada pelo incentivo. A reforma proporcionou readequação dos espaços de circulação, com revestimento do piso e pintura interna, proporcionando um ambiente mais acolhedor e ampliando o bem-estar dos usuários.

A secretária de Saúde de Campo Novo, ElizandraRohr, destacou que os recursos foram muito bem utilizados na reforma, sempre com o objetivo de tratar humanamente os usuários e dar a eles um melhor atendimento. “Pudemos mudar o ambulatório de local e isso fez com que passássemos a receber a comunidade de uma forma melhor, dando mais dignidade aos atendimentos”, explicou.


TEAcolheem Coronel Bicaco


Completando o roteiro pelo norte do Estado, a secretária assinou a portaria que habilita a implantação do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do ProgramaTEAcolheem Coronel Bicaco, na 15ª Coordenadoria Regional de Saúde. O serviço será implementado na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).


A unidade de Coronel Bicaco será o 54º CAS habilitado noTEAcolhe, programa que faz parte da Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O serviço, cujo diferencial será a oferta de atendimento à população indígena, será referência para a região, juntamente com o CAS da Apae de Constantina e o CAS da Apae de Palmeira das Missões.


Aritafalou que o governo estadual tem intenção de destinar recursos do SUS Gaúcho, que será lançado em breve, para as Apaes, fortalecendo oTEAacolhe. “Vamos incluir na nossa tabela um valor diferenciado para pagar às Apaes do RS, para que as equipes tenham condições de trabalho e possam ampliar a sua contratualização com o Estado", detalhou.


O atendimento multiprofissional qualificado prevê a redução do tempo e da distância de deslocamento para os usuários. O serviço possui salas de atendimento em psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, assistência social, medicina, fisioterapia, educação física, devidamente equipadas e contando com profissionais qualificados nessas áreas.


A presidente da Associação dos Pais e Amigos de Crianças com TEA, Potira Guimarães, afirmou que o CAS representa a possibilidade de desenvolvimento daqueles que se encontram no espectro autista. “Esse investimento não é apenas nas crianças, mas nas famílias. A maior dor dos pais é saber que há tratamento e não ter acesso a ele. Com a vinda das terapias par cá, nós conseguimos sonhar com um futuro melhor para nossos filhos. As terapias fazem a diferença”, acrescentou.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
- Vigilância Sanitária estadual acompanha ações para conter surto de bactéria multirresistente em hospital de Novo Hamburgo
Governador Eduardo Leite anuncia habilitação dos 13 primeiros serviços especializados de saúde da pessoa idosa
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
15°
Tempo limpo Máxima: 17° - Mínima:
14°

Sensação

1.43 km/h

Vento

71%

Umidade

Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Miraguaí - RS
Escola Assis Brasil celebra integração com tradicional Festa da Família
Últimas notícias
Há 3 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 3 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 4 minutos Floripa Rural 2025 promove encontro entre cidade e campo em Florianópolis
Há 4 minutos Vigilância Sanitária estadual acompanha ações para conter surto de bactéria multirresistente em hospital de Novo Hamburgo
Há 4 minutos Governador Eduardo Leite anuncia habilitação dos 13 primeiros serviços especializados de saúde da pessoa idosa
Mais lidas
1
Há 3 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 3 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
