WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Meganet
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Niederle
F&J Santos
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Saúde

Governador Eduardo Leite anuncia habilitação dos 13 primeiros serviços especializados de saúde da pessoa idosa

O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinaram, nesta segunda-feira (11/8), a portaria que habilita...

11/08/2025 17h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
"O Saúde 60+ RS proporciona atendimento multidisciplinar especializado nas pessoas idosas em todo o Rio Grande", afirmou Leite. -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinaram, nesta segunda-feira (11/8), a portaria que habilita os 13 primeiros serviços especializados de saúde da pessoa idosa no Rio Grande do Sul. A iniciativa integra o Programa Saúde 60+ RS , voltado ao cuidado ambulatorial especializado e regionalizado de pessoas com 60 anos ou mais, classificadas como frágeis pela atenção primária ou com diagnóstico de demência.

Cada serviço habilitado receberá incentivo mensal fixo de R$ 120 mil ou R$ 130 mil, conforme a composição da equipe multiprofissional. Após a assinatura da portaria, o prazo é de 60 dias para iniciar as atividades. Os 13 atendimentos habilitados estão distribuídos em 12 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS). A previsão é que o governo estadual invista R$ 31,2 milhões por ano em até 20 serviços especializados, garantindo cobertura em todas as 18 CRSs.

"Após quitar as dívidas de R$ 1,2 bilhão que herdamos com hospitais e fornecedores, hoje temos condições de investir valores da mesma ordem para estruturar a rede de saúde e ampliar serviços. Muitas vezes, o custeio não aparece aos olhos como uma obra ou um equipamento, mas é tão ou mais importante, porque significa garantir os profissionais e as equipes que levam atendimento direto a quem mais precisa. É isso que estamos fazendo com o Saúde 60+ RS, ao proporcionar atendimento multidisciplinar especializado nas pessoas idosas em todas as regiões do Rio Grande", afirmou Leite.

A oferta de um cuidado multidisciplinar especializado e continuado para as pessoas idosas, por meio do Programa Saúde 60+ RS, busca qualificar o atendimento prestado na Atenção Primária em Saúde (APS). Com isso, a expectativa é reduzir casos de hospitalização da população idosa e diminuir as filas de espera na atenção especializada.

A previsão é que o governo estadual invista R$ 31,2 milhões por ano em até 20 serviços especializados -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
A previsão é que o governo estadual invista R$ 31,2 milhões por ano em até 20 serviços especializados -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

"Nosso objetivo é olhar com sensibilidade e responsabilidade para quem tanto contribuiu com a sociedade, oferecendo um cuidado humanizado, integrado e adaptado à realidade de cada município”, afirmou a secretária Arita. “O programa Saúde 60+ é fundamental para garantirmos mais dignidade, cuidado e qualidade de vida à população idosa, a partir da prevenção e do acompanhamento contínuo, promovendo o envelhecimento saudável e ampliando o acesso aos serviços de saúde. Trabalhamos para que o Rio Grande do Sul seja uma referência no cuidado com a pessoa idosa", acrescentou.

Uma nova etapa de seleção para adesão ao Saúde 60+ RS está analisando as propostas apresentadas e o resultado final será publicado em breve. Após essa etapa, ocorrerá a assinatura das portarias de habilitação, permitindo a implantação de novos serviços no Estado.

"Todas as nossas ações têm um único propósito: fazer com que as pessoas sejam mais felizes. Obras, equipamentos e programas são ferramentas para alcançar esse objetivo, especialmente na vida daqueles que, após os 60 anos, merecem ainda mais cuidado, dignidade e atenção", finalizou o governador.

Estabelecimentos habilitados na 1ª etapa

  • Cachoeira do Sul (8ª CRS) – Hospital de Caridade e Beneficência
  • Caxias do Sul (5ª CRS) – Associação Cultural e Científica Virvi Ramos (referência para todos os municípios das regiões de saúde 23, 24, 25 e 26)
  • Igrejinha (1ª CRS) – Hospital Bom Pastor
  • Lajeado (16ª CRS) – Hospital Bruno Born (referência para todos os municípios das regiões de saúde 29 e 30)
  • Marau (6ª CRS) – Associação Hospitalar Beneficente de Marau (referência para todos os municípios das regiões de saúde 17, 18 e 19)
  • Novo Hamburgo (1ª CRS) – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (referência para todos os municípios das regiões de saúde 6, 7, 8, 9 e 10)
  • Panambi (17ª CRS) – Associação Hospital Panambi (referência para todos os municípios da regiões de saúde 13)
  • Pelotas (3ª CRS) – Cuidativa UFPEL (referência para todos os municípios da região de saúde 21)
  • Santa Rosa (14ª CRS) – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (referência para todos os municípios da região de saúde 14)
  • Santiago (4ª CRS) – Secretaria Municipal de Saúde Centro de Especialidade (referência para todos os municípios das regiões de saúde 1 e 2)
  • Santo Ângelo (12ª CRS) – Hospital Regional das Missões
  • Sarandi (15ª CRS) – Associação Hospitalar Vila Nova (referência para todos os municípios da região de saúde 20)
  • Tenente Portela (2ª CRS) – Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (referência para todos os municípios da região de saúde 15)

Atendimento especializado e multidisciplinar

Os serviços contarão com equipes multiprofissionais compostas por médico de família e comunidade ou generalista, para equipes com incentivo mensal de R$ 120 mil mensais; ou geriatra, para equipes com incentivo mensal de R$ 130 mil; médico neurologista; enfermeiro; técnico de enfermagem; psicólogo; fisioterapeuta; e assistentes social. As equipes multidisciplinares contarão ainda com dois outros profissionais, no mínimo, que podem ser: farmacêutico, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo ou gerontólogo.

A capacidade mensal de atendimento inclui

  • 1,2 mil consultas multiprofissionais nas áreas de enfermagem, psicologia, fisioterapia, serviço social, entre outras
  • 320 consultas médicas especializadas
  • 930 exames, que podem ser laboratoriais, eletrocardiogramas, tomografias, densitometrias ósseas e ultrassonografias abdominais

Como acessar os serviços

O acesso será feito por meio de encaminhamento das unidades básicas de saúde, com base no índice de vulnerabilidade clínico-funcional (IVCF-20) ou no diagnóstico de demência. Pessoas com pontuação igual ou superior a 15 pontos no IVCF-20 serão direcionadas aos serviços especializados via sistema de gerenciamento de consultas (Gercon), respeitando critérios de regionalização.

População idosa no RS

O Rio Grande do Sul é o ente federativo com maior proporção de idosos no país: 20,15% da população, o que representa cerca de 2,19 milhões de pessoas, segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre 2010 e 2022, o número de pessoas com 60 anos ou mais cresceu 50% no Estado.

A expectativa de vida atual no Rio Grande do Sul é de 76,4 anos, conforme dados do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. O envelhecimento populacional está associado ao aumento de casos de demência e de doenças crônicas, que afetam a autonomia e a independência.

Soma-se a isso o fato de que quase 80% das pessoas idosas dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde para acesso a ações e serviços de saúde, demonstrando a importância de fortalecer a rede de atenção para ofertar cuidado integral à saúde da pessoa idosa.

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom e Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Vigilância Sanitária estadual acompanha ações para conter surto de bactéria multirresistente em hospital de Novo Hamburgo
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Censo busca conhecer trabalhadores do SUS para melhorar atendimento
Arita destacou que as reformas realizadas na primeira gestão de Eduardo Leite foram importantes para viabilizar os investimentos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Governo do Estado inaugura reforma de unidade da Rede Bem Cuidar e habilita centro do TEAcolhe no norte do RS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

1.02 km/h

Vento

95%

Umidade

Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Tarzan
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 horas Projeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Há 5 horas Projeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimas
Há 5 horas PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
Há 5 horas Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR
Há 6 horas Secretaria da Agropecuária inicia cronograma para safra de milho no município
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Mais lidas
1
Há 4 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 4 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 3 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Sala
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados