Agricultura

Floripa Rural 2025 promove encontro entre cidade e campo em Florianópolis

Foto: Will Nieckarz/SARO campo na cidade, essa conexão será evidenciada na 1ª edição do Floripa Rural 2025, que será realizada nos dias 15 e 16 de ...

11/08/2025 17h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Will Nieckarz/SAR

O campo na cidade, essa conexão será evidenciada na 1ª edição do Floripa Rural 2025, que será realizada nos dias 15 e 16 de agosto, em trecho da Rodovia Admar Gonzaga, no Bairro Itacorubi, interligando instituições ligadas ao setor agropecuário. O evento é gratuito, voltado à comunidade da Grande Florianópolis para viver uma verdadeira imersão no universo rural.

Com o tema “Um Dia de Campo na Cidade”, a iniciativa tem como principal objetivo aproximar o público urbano das instituições que atuam no setor rural, promovendo troca de conhecimentos, experiências e valorizando a produção agropecuária catarinense. É realizado por seis instituições: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), Centro de Ciências Agrárias da UFSC (CCA/UFSC), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Prefeitura de Florianópolis por meio do Jardim Botânico e Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa). 

A experiência irá conectar o percurso que inicia no Jardim Botânico até a Cidasc. Os participantes poderão percorrer esse trecho, com visitas guiadas por rotas temáticas. O evento também contará com atividades práticas, exposições, palestras, experiências interativas, proporcionando uma jornada educativa e envolvente sobre a origem dos alimentos, práticas sustentáveis no campo e os impactos positivos da agropecuária na vida urbana, incluindo apresentações e atividades voltadas à aquicultura. A programação também celebra marcos históricos de três instituições da rota: os 50 anos de pesquisa da Epagri, os 50 anos do CCA e os 20 anos do Icasa.

“A proposta é mostrar como a produção rural está presente no dia a dia da cidade, destacando o papel essencial das entidades agropecuárias e das ciências agrárias  no abastecimento, na sustentabilidade e na qualidade de vida da população. As entidades  estão unidas para proporcionar essa experiência”, afirma um dos coordenadores do evento, Paulo Arruda.

No dia 15 de agosto a programação será das 8h30 às 17h30, a abertura oficial será às 12h, no Jardim Botânico. Nesse dia, a programação será dedicada aos estudantes da Grande Florianópolis, previamente cadastrados. Eles iniciarão a rota no Jardim Botânico, onde receberão o Passaporte Aventuras do Campo. Em cada um dos cinco pontos de visitação ganharão um selo, e ao completar a cartela, no final do percurso, receberão um brinde. Apesar do foco nos grupos escolares, o evento também estará aberto a visitas espontâneas neste dia.

No sábado, dia 16,  a programação será das 9h às 17h. Nesse dia o evento será aberto ao público em geral, com foco em famílias, grupos comunitários e visitantes interessados em conhecer de perto o trabalho desenvolvido no campo. As crianças que participarem neste dia também poderão retirar o passaporte em qualquer ponto do percurso e, ao completarem a cartela, também receberão o brinde.  Em caso de chuva, o evento será transferido.

Programação

  • Local: Rodovia Admar Gonzaga – Florianópolis (Jardim Botânico, Epagri, CCA/UFSC, Sape, Cidasc e Icasa)
  • Datas: 15 e 16 de agosto de 2025

::15 de agosto – Atividades voltadas para escolas da Grande Florianópolis – 8h30 às 17h30

Ponto de partida: Jardim Botânico

Público-alvo: Grupos escolares previamente cadastrados

Atividades:

  • Rota temática e visitas guiadas às instituições parceiras 
  • Demonstrações de práticas agrícolas, pecuárias, sustentáveis e agroecológicas
  • Apresentações sobre sustentabilidade, inovação, sanidade animal, vegetal e aquícolas
  • Espaço interativo com experimentos científicos e jogos educativos

::16 de agosto – Aberto à comunidade em geral

Local: Início em qualquer um dos pontos da rota

Público-alvo: Famílias, grupos comunitários e visitantes em geral

Rota temática de visitação:

  • Jardim Botânico: Exposição de plantas nativas e exóticas, com destaque para a biodiversidade local.
  • Epagri: Demonstrações de práticas agrícolas, manipulação de alimentos, previsão do tempo, meliponicultura, feira de produtos coloniais, apresentação “Cores da Terra” e mostra de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).
  • CCA/UFSC: Contará com estandes que apresentam os cursos de graduação, projetos de pesquisa, ensino e extensão; laboratórios e iniciativas que aproximam o campo da cidade; estande de egressos; feira orgânica festiva com café da manhã nos dois dias pela manhã; oficinas de hidromel e Agroflorestinha; degustação de café; demonstrações com drones, entre outras atrações. No sábado, as crianças também poderão se divertir no estande de pintura facial. 
  • Secretaria de Estado da  Agricultura e Pecuária: Divulgação de políticas públicas e programas de apoio ao setor agrícola e das organizações parceiras do agro de SC.
  • Cidasc: demonstração de práticas de defesa agropecuária, feira de produtos agropecuários, atividades interativas lúdicas e educativas para crianças, entre outras atrações.

Informações à imprensa:
Andréia C. Oliveira (49) 99938 6966
Assessoria de Comunicação – Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

