Estado investe R$ 1,4 milhão em novo centro obstétrico para hospital de Candelária

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), irá investir mais de R$ 1,4 milhão pelo Programa Avançar Mais na Saúde na construção do novo centro obstétrico do Hospital Candelária. O convênio que viabiliza o investimento estadual foi assinado na segunda-feira (11/8) pela titular da SES, Arita Bergmann, e pelo presidente da Sociedade Beneficente Hospital Candelária, Romi Hugo.

“É um justo e merecido reconhecimento a um hospital que cumpre um papel importante na saúde da região e que irá garantir um espaço acolhedor e humanizado para as gestantes”, destacou Arita. Ela também reforçou que as reformas estruturantes do governo do Estado permitiram um investimento de R$ 1,16 bilhão em obras e compra de equipamentos para a rede hospitalar e para atenção básica do Rio Grande do Sul pelo Programa Avançar Mais na Saúde desde 2021.

Na avaliação de Hugo, o recurso irá qualificar os serviços prestados pelo hospital. A obra inclui construção de um novo prédio para o centro obstétrico em área térrea vizinha do centro cirúrgico e a reforma de alguns ambientes que farão a conexão com a nova construção, além da realocação do tanque de oxigênio e do gerador do hospital. Ao todo, o município de Candelária já foi contemplado com R$ 3,1 milhões.

“O Estado tem usado critérios justos para a destinação dos recursos, visando às necessidades da população”, reconheceu o vice-prefeito da cidade, Cristiano Becker. Candelária tem governo do Estado. Além do investimento anunciado na segunda-feira, o município já foi contemplado com R$ 601 mil para reforma da unidade de saúde mental do hospital e R$ 264 mil para a compra de equipamentos destinados a ela. Outros R$ 885 mil foram aplicados na aquisição e instalação de um mamógrafo digital.

A assinatura foi realizada em evento realizado por teleconferência e contou com as presenças do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, do deputado Adolfo Brito e da coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, Mariluci Reis.