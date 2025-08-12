WhatsApp

Três Passos

Região Celeiro poderá ganhar sede do IGP e IML em Três Passos

Polícia

12/08/2025 20h06
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Brigada Militar participou, junto a outras entidades da segurança pública, de uma reunião promovida pela Associação dos Municípios da Região Celeiro (Acamrece), que marcou o início das tratativas para a construção de um prédio destinado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) e ao Instituto Médico Legal (IML) no município de Três Passos.

O encontro teve como objetivo discutir a viabilidade do projeto, possíveis locais para instalação e formas de viabilizar recursos para a obra, que deverá beneficiar toda a região, agilizando atendimentos e perícias. Além da Brigada Militar, estiveram presentes representantes de órgãos municipais, estaduais e lideranças políticas locais.

