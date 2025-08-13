Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas

O Agosto Dourado, campanha mundial que reforça a importância do aleitamento materno para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, foi celebrado de forma especial no Posto de Saúde de Derrubadas.

A iniciativa, promovida pela nutricionista Adriane Homa, pela psicóloga Bruna Kaufmann e pela enfermeira Vera Kuntz, convidou mães da comunidade a compartilharem suas experiências de amamentação por meio da Caixinha de Histórias, instalada na sala de espera da enfermagem.

Entre os relatos recebidos, o de Scheila Tamioso Stumm foi escolhido como o mais inspirador. Em seu depoimento, ela descreveu a experiência de amamentar como “maravilhosa, única e inesquecível”, marcada por descobertas diárias, amor e superação. Scheila relatou dificuldades no início, como o bebê não conseguir mamar de um dos lados nos primeiros dias e o receio de perder o vínculo ao precisar oferecer suplemento. Com apoio da família, do companheiro e de amigos, superou os desafios, mantendo a amamentação até que o bebê recuperasse o peso e passasse a se desenvolver apenas com o leite materno.

Ela destacou momentos que pretende guardar para sempre, como o primeiro contato nos braços, os olhares, sorrisos e expressões de satisfação do bebê. “Amamentar é simplesmente um ato de amor e afeto incondicional... não existe nada mais gratificante”, escreveu, incentivando outras mães a persistirem, mesmo diante das dificuldades.

A equipe de saúde agradeceu a participação de todas as mães, reforçando que cada história compartilhada contribui para incentivar e apoiar outras famílias nessa jornada. O Agosto Dourado é uma oportunidade de mobilizar a comunidade em torno da amamentação, reconhecendo seu papel essencial no desenvolvimento infantil e no fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.