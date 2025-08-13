WhatsApp

Educação

Governo mobiliza Rede Estadual em evento nesta quarta-feira (13) sobre gestão e liderança

Com a realização de ações estratégicas, o governo Eduardo Leite está intensificando o trabalho de gestão na Rede Estadual de ensino. O encontro Líd...

13/08/2025 10h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom
Reformas e equilíbrio fiscal permitiram ao Estado investir em infraestrutura, ensino, frequência escolar e valorizar professores -Foto: Luís André/Secom

Com a realização de ações estratégicas, o governo Eduardo Leite está intensificando o trabalho de gestão na Rede Estadual de ensino. O encontro Líderes Transformadores, reúne mais de 1100 diretores das escolas estaduais no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (13/8), para um momento de orientação e alinhamento com foco no segundo semestre do ano letivo.

O Rio Grande do Sul está diferente. A partir de reformas estruturantes e do equilíbrio das contas públicas, o Estado recuperou sua capacidade de investimento, o que viabilizou uma série de ações para qualificar a Rede Estadual, abrangendo, entre outras medidas, melhorias na infraestrutura, no ensino, na permanência escolar e na valorização do professor.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2019, o governo já concluiu 885 obras nas escolas estaduais, além de outras 282 em andamento. No total, são mais de R$ 580 milhões investidos.

Investimentos do Plano Rio Grande

Uma parte desses investimentos integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Além disso, em fevereiro deste ano, foi lançada a Agenda 2025-2035, que estabelece diversas ações e metas para os próximos dez anos. Assim, o Executivo estadual avança para elevar a educação a um novo patamar. Um de seus objetivos é posicionar o ensino público gaúcho entre os três melhores do país — no topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Principais ações do governo Eduardo Leite na educação

  • Agiliza Educação : já foram repassados mais de R$ 500 milhões às escolas estaduais, acelerando melhorias estruturais e a aquisição de materiais.
  • Ensino Médio em Tempo Integral : a oferta de escolas foi ampliada, de 18 unidades em 2019 para 303 em 2025.

  • Todo Jovem na Escola : desde dezembro de 2021, foram investidos mais de R$ 490,6 milhões em auxílios financeiros para estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social.
  • Uniformes escolares : em 2025, o governo do Estado passou a fornecer, gratuitamente, uniformes escolares para todos os alunos da Rede Estadual.
  • Obras na educação : Desde 2019, o Executivo já concluiu 885 obras nas escolas estaduais. Além disso, há 282 obras em andamento. O investimento já alcança aproximadamente R$ 588 milhões.

  • Contratação simplificada : desde março de 2024, um sistema inovador de contratações vem acelerando a realização de obras em prédios escolares.

  • Professor do Amanhã : a fim de formar novos professores para a Rede Estadual, foram disponibilizadas 1,5 mil vagas em cursos de licenciatura, com investimento de R$ 115,2 milhões em bolsas de estudo.

  • Alfabetiza Tchê : o governo estadual deve investir, até o fim de 2025, R$ 30,2 milhões em bolsas, premiações e materiais didáticos, atuando em regime de colaboração com os 497 municípios do Estado para assegurar, nas escolas públicas, a alfabetização de todas as crianças gaúchas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.
  • Piso Nacional do Magistério : o governo colocou os salários em dia, garantiu o cumprimento do Piso e vem concedendo reajustes anuais aos professores. Em 2025, o aumento foi de 6,27%.

  • Promoções : retomada, em outubro de 2024, das promoções para a carreira do magistério.

  • Novos concursos públicos : após dez anos sem concurso público na área da educação, o governo abriu, entre 2023 e 2025, dois novos certames, totalizando mais de 7,5 mil novas vagas.

  • Reestruturação das carreiras : novas leis modernizaram as regras para o desenvolvimento de carreiras do funcionalismo público e concederam aumento e melhorias a diversas categorias, incluindo carreiras da educação.

  • Aumento das gratificações e novo método de seleção dos diretores e vice-diretores : o governo aumentou as gratificações para os cargos de diretor e de vice-diretor e tornou mais ético e transparente o processo de seleção dos gestores escolares.

  • Merenda escolar : os repasses do Estado por aluno aumentaram em 166%.

  • Agenda 2025-2035 : reúne medidas e ações estratégicas para a próxima década, com foco, por exemplo, na permanência escolar, na formação contínua dos professores, na integração de tecnologias digitais ao ensino e no fortalecimento da equidade racial e social.

  • Ciclos de Governança na Educação : Desde março de 2025, estão implementados, na Rede Estadual, os Ciclos de Governança na Educação, que avaliam indicadores como execução do Programa Agiliza, frequência escolar, aulas dadas e notas dos estudantes.
    São realizadas reuniões nas escolas e nas coordenadorias regionais, além de encontros mensais no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite, lideranças da Seduc e os 30 coordenadores regionais, representando as demandas de cada região gaúcha.

Texto: Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados