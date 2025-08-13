Governo mobiliza Rede Estadual em evento nesta quarta-feira (13) sobre gestão e liderança

Com a realização de ações estratégicas, o governo Eduardo Leite está intensificando o trabalho de gestão na Rede Estadual de ensino. O encontro Líderes Transformadores, reúne mais de 1100 diretores das escolas estaduais no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (13/8), para um momento de orientação e alinhamento com foco no segundo semestre do ano letivo.

O Rio Grande do Sul está diferente. A partir de reformas estruturantes e do equilíbrio das contas públicas, o Estado recuperou sua capacidade de investimento, o que viabilizou uma série de ações para qualificar a Rede Estadual, abrangendo, entre outras medidas, melhorias na infraestrutura, no ensino, na permanência escolar e na valorização do professor.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2019, o governo já concluiu 885 obras nas escolas estaduais, além de outras 282 em andamento. No total, são mais de R$ 580 milhões investidos.

Investimentos do Plano Rio Grande

Uma parte desses investimentos integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Além disso, em fevereiro deste ano, foi lançada a Agenda 2025-2035, que estabelece diversas ações e metas para os próximos dez anos. Assim, o Executivo estadual avança para elevar a educação a um novo patamar. Um de seus objetivos é posicionar o ensino público gaúcho entre os três melhores do país — no topo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Principais ações do governo Eduardo Leite na educação

Agiliza Educação : já foram repassados mais de R$ 500 milhões às escolas estaduais, acelerando melhorias estruturais e a aquisição de materiais.