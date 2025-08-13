WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Niederle
Unimed
Folha Popular
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Sala
Império
Senado Federal

CDH fará diligência na casa de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (13) requerimento ( REQ 82/2025 - CDH ) apresentado pela presidente do colegiado, s...

13/08/2025 22h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O requerimento para a diligência é da presidente da CDH, senadora Damares Alves - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O requerimento para a diligência é da presidente da CDH, senadora Damares Alves - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (13) requerimento ( REQ 82/2025 - CDH ) apresentado pela presidente do colegiado, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), para a realização de diligência externa à residência do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A data ainda não foi informada, assim como os nomes dos senadores que participarão da visita.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou, no início de agosto, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), diante do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte. O ex-presidente mora em uma casa no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, em Brasília.

Damares argumenta em requerimento que a visita se justifica como ato legítimo de fiscalização, voltado à preservação dos direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros, independentemente de sua condição política ou jurídica.

“A diligência tem como finalidade verificar as condições em que se cumpre a medida de prisão domiciliar, especialmente no que se refere ao respeito aos direitos assegurados a toda pessoa submetida à restrição de liberdade, incluindo a preservação da integridade física e psicológica, bem como à regularidade e proporcionalidade das medidas restritivas impostas, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do Estado democrático de direito”, expõe Damares.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
O prsidente da CCJ, Otto Alencar, conduziu as sabatinas desta quarta (13) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
O projeto do senador Fabiano Contarato foi relatado pela senadora Damares Alves, presidente da CDH (D) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Aumento do tempo de internação de menores infratores avança
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
10°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
10°

Sensação

1.37 km/h

Vento

95%

Umidade

Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Império
Fitness
Meganet
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
F&J Santos
Império
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 37 minutos Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Há 2 horas Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Há 2 horas Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Há 2 horas Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Há 2 horas Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Unimed
Seco
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Seco
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados