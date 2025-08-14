WhatsApp

Educação

Eduardo Leite entrega 46 novos ônibus escolares para municípios gaúchos

Em uma cerimônia realizada em frente ao Palácio Piratini, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), oficializou a distribuiç...

14/08/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
"É decisivo o transporte escolar, especialmente em comunidades rurais mais afastadas", disse o governador -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Em uma cerimônia realizada em frente ao Palácio Piratini, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), oficializou a distribuição de 46 novos ônibus escolares para municípios gaúchos. O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira (14/8), com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Os veículos adquiridos serão utilizados para fins de transporte de estudantes da Rede Estadual que moram em comunidades da zona rural de todas as regiões do Estado, em cidades de diferentes portes. Ao todo, 46 municípios gaúchos receberão pelo menos um ônibus cada um, com cessão de uso até 2035. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A aquisição foi viabilizada por intermédio de emendas parlamentares, totalizando R$ 19,9 milhões. Além disso, o Estado entrou com uma contrapartida de aproximadamente R$ 730 mil. Os recursos garantem veículos zero quilômetro, padronizados com a cor amarela adaptados às necessidades do transporte escolar em estradas vicinais e de difícil acesso.

Ao todo, 46 municípios gaúchos receberão pelo menos um ônibus cada um, com cessão de uso até 2035, para transportar estudantes -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Ao todo, 46 municípios gaúchos receberão pelo menos um ônibus cada um, com cessão de uso até 2035, para transportar estudantes -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador destacou a união de forças pela qualificação da educação. “A educação envolve muitas coisas, como o professor na sala de aula, os uniformes, a merenda, a escola e o acesso das crianças, para o qual é decisivo o transporte escolar, especialmente em comunidades rurais mais afastadas. A nossa bancada federal gaúcha aportou recursos no orçamento através das suas emendas e o Estado faz a gestão dos recursos e a aquisição dos veículos que estamos entregando agora para os prefeitos, porque a operação é na prefeitura. Isso significa que são muitas mãos envolvidas, sem distinção de bandeira partidária ou ideologia. Estamos todos aqui trabalhando pela educação dos gaúchos”, disse.

A secretária Raquel Teixeira enfatizou a prioridade dada à segurança dos estudantes. "Cada ônibus representa um trajeto mais digno e protegido para crianças e jovens que dependem desse serviço diariamente. Essa entrega também é o resultado de uma gestão que olha para a escola como um todo: do currículo à infraestrutura, do professor ao trajeto do aluno”, destacou.

Todos os 46 Termos de Cessão de Uso foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-RS) entre julho e agosto, concluindo o processo legal para que os ônibus possam operar. Os veículos serão integrados às frotas municipais ainda neste mês.

Texto: Ascom/Seduc
Edição: Secom

