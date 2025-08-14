WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Niederle
Fitness
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Império
Folha Popular
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Senado Federal

Relator inclui medida para proteger Pix na PEC do Banco Central

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) concluiu nesta quinta-feira (14) o relatório da proposta de emenda à Constituição que dá autonomia orçamentária ...

14/08/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) concluiu nesta quinta-feira (14) o relatório da proposta de emenda à Constituição que dá autonomia orçamentária ao Banco Central ( PEC 65/2023 ). A principal novidade, de acordo com o senador, é uma mudança para proteger o Pix de futuras taxações e de “ingerências externas”. A proposta deve ser votada na quarta-feira (20), a partir das 9h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

— A gente está transformando a proposta na PEC do Pix. O brasileiro não vive mais sem Pix. São 180 a 190 milhões de transações por dia e para operar o Pix são só 32 funcionários. A gente precisa imediatamente da autonomia financeira para que o banco possa fazer concurso e contratar mais gente, então é extremamente importante que o Banco Central tenha dinheiro não só para segurar seus funcionários, mas também para se modernizar — disse o senador em entrevista na quarta-feira (13).

A emenda apresentada pelo relator inclui na Constituição a competência exclusiva do Bando Central para disciplinar, atualizar e operar o Pix, assegurando sua gratuidade para pessoas físicas, o acesso não discriminatório, a eficiência operacional, a segurança e o combate a fraudes. Além disso, proíbe a concessão ou transferência da gestão do sistema.

No texto que será apresentado, o senador argumenta que o Pix rompeu barreiras históricas de acesso a meios de pagamento eletrônicos e permitiu, por exemplo, que pequenos empreendedores, trabalhadores informais e beneficiários de programas sociais tivessem maior autonomia econômica, agilidade e segurança nas transações.

“O Pix possibilitou que 71,5 milhões de brasileiros passassem a ter acesso a serviços bancários e meios de pagamento e é utilizado atualmente por mais de 188 milhões de usuários, tendo contribuído significativamente para a redução de pagamentos com uso do dinheiro em espécie, que caiu 36 pontos percentuais de 2019 para 2023”, lembra Plínio.

O temor de ataques ao PIX surgiu após os Estados Unidos terem iniciado uma investigação comercial contra o Brasil. Entre outros pontos, práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo “vantagens para o serviço de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo [o Pix]”.

Proposta

Apresentada pelo senador licenciado Vanderlan Cardoso (PSD-GO), a PEC tem como principal objetivo dar autonomia orçamentária e financeira ao BCB. Desde 2023, quando começou a ser analisada pela CCJ, a proposta já teve outros nove relatórios apresentados pelo senador Plínio Valério.

Entre as mudanças previstas no novo relatório com relação ao texto original estão limites para o crescimento das despesas orçamentárias do Banco Central e artigos para preservar direitos dos atuais servidores e aposentados do banco.

O relator também fez alterações no regime jurídico do BC, de “empresa pública e dotada de poder de polícia” (no texto do projeto) para “corporação integrante do setor público financeiro, que exerce atividade estatal” (no relatório). Para o relator, o enquadramento é mais adequado porque o banco tem uma natureza jurídica única.

Das 17 emendas apresentadas pelos senadores, o relator acatou sete integralmente e quatro parcialmente. Seis emendas foram rejeitadas

O senador Plínio Valério é relator da PEC - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Plínio Valério é relator da PEC - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A Comissão de Relações Exteriores (CRE) é presidida pelo senador Nelsinho Trad - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Acordos com Índia e Guiana estão na pauta da CRE
Aprovado pelo Senado em novembro de 2024, o PL 2.628/2022 estabelece regras para proteger crianças e adolescentes nas plataformas digitais - Foto: nensuria/Freepik Projeto do Senado para proteger crianças na internet aguarda análise da Câmara
Efraim: comissão quer regularizar tramitação das matérias orçamentárias para que Orçamento seja votado no prazo - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado LDO de 2026 deve ser votada no início de setembro, diz Efraim
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h08
12°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
12°

Sensação

3.03 km/h

Vento

87%

Umidade

Sicredi
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Sala
Agro Niederle
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Unimed
APPATA
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Fitness
Ponto Grill
Império
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Últimas notícias
Há 10 minutos Justiça libera contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP
Há 10 minutos Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Há 10 minutos Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Há 10 minutos Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Há 10 minutos Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Sicoob
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados