WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Folha Popular
Seco
Mercado do povo
Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Tenente Portela

Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela

Comércio

14/08/2025 19h44
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

A história da Mecauto Peças começou em 1972, com o senhor Egydio Bettio. Anos depois, seu filho, Valdecir Bettio — o Nenê —, único homem entre quatro irmãs, seguiu a profissão do pai e assumiu o negócio. Desde 1988, ele está à frente da empresa, que permanece há 37 anos no mesmo endereço, na Avenida Santa Rosa.

Ao longo desse tempo, a Mecauto Peças se consolidou como oficina mecânica multimarcas, com equipe especializada em diversos tipos de conserto, além de oferecer peças e acessórios automotivos. Como dizem os clientes, é o lugar que “faz tudo” para manter o carro em dia.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, sempre com dedicação e atenção. Neste ano em que Tenente Portela completa 70 anos, a Mecauto Peças agradece a confiança e a preferência de todos que ajudaram a construir essa trajetória de sucesso.

  • Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Foto: Divulgação Joalheria e Ótica Vento Sul: Tradição, Qualidade e Gratidão a Tenente Portela
© Fernando Frazão/Agência Brasil RJ: em 45 dias, batalhão tem 2 grupos de PM presos por vender serviços
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h08
12°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:
12°

Sensação

3.03 km/h

Vento

87%

Umidade

Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Império
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Seco
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 10 minutos Justiça libera contratação de PMs para escolas cívico-militares em SP
Há 10 minutos Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Tabaco em Santa Catarina
Há 10 minutos Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH
Há 10 minutos Comissão aprova inclusão de conteúdo sobre inteligência artificial na formação de educadores
Há 11 minutos Prazo para envio de documentos da avaliação das promoções do magistério é prorrogado até 22 de agosto
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Fitness
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados