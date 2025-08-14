Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

A história da Mecauto Peças começou em 1972, com o senhor Egydio Bettio. Anos depois, seu filho, Valdecir Bettio — o Nenê —, único homem entre quatro irmãs, seguiu a profissão do pai e assumiu o negócio. Desde 1988, ele está à frente da empresa, que permanece há 37 anos no mesmo endereço, na Avenida Santa Rosa.

Ao longo desse tempo, a Mecauto Peças se consolidou como oficina mecânica multimarcas, com equipe especializada em diversos tipos de conserto, além de oferecer peças e acessórios automotivos. Como dizem os clientes, é o lugar que “faz tudo” para manter o carro em dia.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, sempre com dedicação e atenção. Neste ano em que Tenente Portela completa 70 anos, a Mecauto Peças agradece a confiança e a preferência de todos que ajudaram a construir essa trajetória de sucesso.