WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Folha Popular
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Sala
Império
Meganet
Niederle
Mercado do povo
Unimed
Seco
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Senado Federal

CSP pode votar projeto que regula pagamento de recompensa a informantes

A Comissão de Segurança Pública (CSP) pode votar na terça-feira (19) um projeto que regulamenta o pagamento de recompensa a informantes ( PL 5.598/...

15/08/2025 12h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Sede da Polícia Civil do Distrito Federal: investigações policiais poderão recompensar informantes - Foto: LUCIO BERNARDO JR
Sede da Polícia Civil do Distrito Federal: investigações policiais poderão recompensar informantes - Foto: LUCIO BERNARDO JR

A Comissão de Segurança Pública (CSP) pode votar na terça-feira (19) um projeto que regulamenta o pagamento de recompensa a informantes ( PL 5.598/2023 ). A reunião está marcada para as 11h e tem outros dois itens na pauta,

O texto assegura ao informante proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilidade legal sobre o que ele relatar — exceto se apresentar informações ou provas falsas. O requerimento de recompensa deve ser atendido logo após a conclusão do processo.

Segundo o autor do projeto, senador Marcos do Val (Podemos-ES), o objetivo é garantir a aplicação da lei que prevê recompensa por informações que sejam úteis para a prevenção ou apuração de crimes ( Lei 13.608, de 2018 ).

O texto recebeu relatório favorável do senador Carlos Portinho (PL-RJ). Se for aprovado, segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

'Saidão' e remição

A CSP também pode votar dois projetos que restringem benefícios para quem cumpre pena. Ambos também precisarão passar pela CCJ em caso de aprovação.

O PL 205/2024 , do senador Carlos Viana (Podemos-MG), proíbe o benefício conhecido como "saidão" — a saída temporária da cadeia — para presos reincidentes e condenados por crime hediondo. A lista de crimes hediondos inclui homicídio qualificado, feminicídio, extorsão mediante sequestro e estupro.

O “saidão” está previsto na Lei de Execução Penal, de 1984 , que já proíbe a sua concessão para do condenado por crime hediondo que tenha resultado em morte.

Já o PL 1.418/2025 , do senador Fabiano Contarato (PT-ES), dificulta a remição de pena. A remição é a redução do tempo de cumprimento da pena pelo condenado em função de trabalho ou estudo.

A Lei de Execução Penal prevê a remição de um dia para cada três dias de trabalho ou 12 horas de frequência escolar. O projeto aumenta os requisitos para seis dias de trabalho ou 15 horas de estudo. Além disso, o juiz poderá revogar a contagem para presos envolvidos em falta grave

Os projetos têm pareceres favoráveis dos senadores Marcio Bittar (União-AC) e Styvenson Valentim (PSDB-RN), respectivamente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator do novo Código Eleitoral, Marcelo Castro tentará colocar o texto em votação nesta quarta (20) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Marcelo Castro busca consenso para votar Código Eleitoral na CCJ
Autor do requerimento para a audiência, o senador Eduardo Girão presidiu o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Debatedores na CDH defendem vedação da assistolia fetal em aborto
A Comissão de Relações Exteriores (CRE) é presidida pelo senador Nelsinho Trad - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Acordos com Índia e Guiana estão na pauta da CRE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
19°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
19°

Sensação

2.41 km/h

Vento

60%

Umidade

Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Sicoob
Império
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Polícia Civil leva Programa Papo de Responsa à Feira do Livro da Escola Sepé Tiaraju
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Meganet
Sicredi
Tarzan
Império
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 57 minutos Nunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla Zambelli
Há 57 minutos Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas
Há 57 minutos Ex-diretor terá que pagar quase R$ 550 mil por uso político da PRF
Há 57 minutos Comissão aprova projeto que obriga União a implantar ciclovias em trechos de rodovias federais
Há 57 minutos Comissão aprova obrigação de a União criar ciclovias em trechos de vias federais
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Seco
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Seco
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados