Investimentos do Avançar Mais Saúde em hospitais da Região Metropolitana chegam a R$ 354,4 milhões

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 354,4 milhões, considerando valores já executados e em execução, para obras e compra de equipamentos em hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa, que completará quatro anos no início de setembro, estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Estado.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase do programa . A Região Metropolitana receberá mais R$ 50,4 milhões em investimentos.

Do valor já investido, foram pagos R$ 188,4 milhões por obras, já finalizadas ou em andamento, e por equipamentos, comprados ou em processo de aquisição, que estão qualificando a rede hospitalar da Região Metropolitana. Outros R$ 115,6 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Entre os destaques está o repasse de aproximadamente R$ 47 milhões ao Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. O valor inclui os R$ 20 milhões anunciados na nova fase do programa para a compra de diversos equipamentos, aparelho de anestesia, sistema de hemodinâmica e tomógrafo, que irão incrementar o centro cirúrgico e os setores de hemodinâmica e de imagem. Outros R$ 26,9 milhões foram investidos em obras e equipamentos.

A Santa Casa de Porto Alegre recebeu R$ 24,1 milhões para melhorias que incluem a construção da emergência SUS do Hospital Nora Teixeira e a aquisição de equipamentos. Na fase atual do Avançar Mais na Saúde, foram anunciados mais R$ 5,5 milhões para a compra de equipamentos, como a ressonância magnética para o setor de diagnóstico por imagem. O Hospital de Clínicas, por sua vez, recebeu R$ 20 milhões para reformas que qualificaram o atendimento à população.

Além dos investimentos na capital, o Avançar destinou, em suas diferentes fases, recursos para hospitais de Novo Hamburgo (R$ 11,6 milhões), Sapiranga (R$ 11,2 milhões), Canoas (R$ 10,6 milhões), Taquara (R$ 10,2 milhões) e São Jerônimo (R$ 9,1 milhões), entre outros municípios. Os valores contemplam tanto hospitais de grande e médio porte, como os de pequeno porte, com até 50 leitos.