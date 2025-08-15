WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Folha Popular
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Niederle
Mercado do povo
Seco
APPATA
Meganet
Saúde

Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero

Tecnologia nacional permite rastrear a doença precocemente

15/08/2025 17h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© João Risi/MS
© João Risi/MS

A partir desta sexta-feira (15), o Ministério da Saúde passa a oferecer, via Sistema Único de Saúde (SUS), o teste de biologia molecular DNA-HPV, indicado para o rastreamento organizado do câncer de colo do útero.

A tecnologia detecta 14 genótipos do papilomavírus humano (HPV), identificando a presença do vírus no organismo antes da ocorrência de lesões ou de câncer em estágios iniciais, mesmo em mulheres assintomáticas.

Além de conferir maior sensibilidade diagnóstica, o teste reduz a necessidade de exames e intervenções desnecessárias, com intervalos maiores entre as coletas quando o resultado for negativo.

“Por ser mais eficaz, a nova tecnologia permite ampliar os intervalos de rastreamento para até cinco anos, aumentando a eficiência e reduzindo custos”, explica o Ministério da Saúde.

Outra vantagem do teste, de acordo com a pasta, é o rastreamento equitativo e de alta performance, que permite alcançar mulheres em áreas remotas ou onde há menor oferta de serviços em saúde.

Coleta

Produzida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a tecnologia vai substituir o exame citopatológico popularmente conhecido como papanicolau, que passará a ser realizado apenas para confirmação de casos em que o teste molecular der positivo.

No teste de DNA, a coleta é similar à do papanicolau e envolve a secreção do colo do útero, portanto, a mulher ainda precisa passar por um exame ginecológico. No entanto, ao invés de colocar a secreção em uma lâmina, ela é colocada em um tubo com líquido conservante, que vai para o laboratório, onde é feita a pesquisa do DNA do vírus.

Implementação

A incorporação do teste na rede pública , no início de 2024, passou pela avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que considerou a tecnologia mais precisa que a atualmente ofertada no SUS.

A tecnologia, 100% nacional, será ofertada inicialmente nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e no Distrito Federal.

Essas localidades, segundo o ministério, foram contempladas por contarem com serviços de referência para colposcopia e biópsia, garantindo fluxo assistencial completo para mulheres que apresentarem resultados alterados no teste.

A implementação começa com um município em cada estado e será ampliada conforme a finalização da substituição do método. A meta é que, até dezembro de 2026, o rastreio esteja presente na rede pública em todo o território nacional, beneficiando 7 milhões de mulheres com idade entre 25 a 64 anos todos os anos.

HPV

De acordo com o ministério, o HPV é a principal causa do câncer do colo do útero, terceiro tipo de câncer mais incidente em mulheres, com 17 mil novos casos estimados por ano no triênio 2023-2025.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam 15 casos da doença para cada grupo de 100 mil mulheres no Brasil. “Por isso, a oferta do novo modelo de rastreamento é considerada um marco para a saúde da mulher”, destacou a pasta.

O câncer do colo do útero, segundo a pasta, segue como o que mais mata mulheres no Nordeste brasileiro. No Brasil, são 20 mortes por dia — até seis vezes mais que os casos de feminicídio em alguns estados.

Testagem

Recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a testagem de HPV é considerada padrão ouro para a detecção de casos de câncer de colo de útero e integra as estratégias propostas pela entidade para a eliminação da doença como problema de saúde pública até 2030.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Investimentos do Avançar Mais Saúde em hospitais da Região Metropolitana chegam a R$ 354,4 milhões
© Tomaz Silva/Agência Brasil SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde
Govenador Eduardo Leite, autoridades e representantes do MPRS durante a apresentação do acordo -Foto: Vitor Rosa/Secom Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
20°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

2.34 km/h

Vento

66%

Umidade

Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Império
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Império
Sicredi
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 23 minutos Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Há 23 minutos Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Há 23 minutos Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Há 23 minutos Comissão aprova inclusão de quadrilhas juninas escolares no Plano Nacional de Cultura
Há 23 minutos Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Ipiranga
Sala
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Império
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados