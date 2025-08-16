WhatsApp

Saúde

Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 15,6 milhões na qualificação da Santa Casa de Alegrete

Alegrete tem governo do Estado. A Santa Casa de Alegrete, referência hospitalar para cerca de 450 mil habitantes da Fronteira Oeste, vem qualifican...

16/08/2025 17h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Santa Casa também foi contemplada com R$ 5,5 milhões para construção de unidade de saúde mental -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete
Santa Casa também foi contemplada com R$ 5,5 milhões para construção de unidade de saúde mental -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete

Alegrete tem governo do Estado. A Santa Casa de Alegrete, referência hospitalar para cerca de 450 mil habitantes da Fronteira Oeste, vem qualificando seus serviços e infraestrutura por meio de investimentos do governo Eduardo Leite. Somente nos últimos anos, mais de R$ 15,6 milhões foram destinados pela Secretaria da Saúde (SES) à instituição, contemplando obras já concluídas, projetos em andamento e novas iniciativas anunciadas.

Avançar Mais na Saúde

Na nova fase do Programa Avançar Mais na Saúde, lançada no início de agosto, com previsão de R$ 213,7 milhões em investimentos em todo o Rio Grande do Sul, a Santa Casa foi contemplada com R$ 5,5 milhões para a construção da primeira etapa da unidade de saúde mental.

O projeto prevê 12 novos leitos, com áreas específicas para dependência química e outros transtornos, separadas por gênero. O convênio para o repasse está em tramitação na SES.


Qualificação do atendimento

Atualmente, a unidade conta com 20 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e profissionais administrativos.

“Nos últimos anos, recebemos importantes recursos por meio do Programa Avançar, que resultaram em melhorias estruturais, aquisição de equipamentos modernos e ampliação de serviços. Isso beneficiou diretamente pacientes de Alegrete e de toda a nossa região”, destaca o diretor do hospital, Roberto Segabinazzi.

“Esses investimentos tiveram impactos positivos na região, com melhoria na assistência aos pacientes e mais acesso a exames e procedimentos”, comenta a diretora-adjunta da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Andréia Carneiro.

Dois projetos em fase de execução: construção da nova UTI adulto e aquisição de equipamento de ressonância magnética -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete
Dois projetos em fase de execução: construção da nova UTI adulto e aquisição de equipamento de ressonância magnética -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete
Nova UTI adulta será maior

Dois projetos estão em fase de execução: a construção da nova unidade de tratamento intensivo (UTI) adulto e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética.

A nova UTI terá dez leitos (dois a mais que a atual) e está em fase final de obras. A inauguração deve ocorrer em breve. Com cerca de 300 metros quadrados, o espaço reformado atenderá às exigências legais e substituirá a unidade em funcionamento. Para a obra, a SES repassou R$ 980 mil, e o hospital contribuiu com uma contrapartida de R$ 770 mil.

Ampliação de exames de ressonância magnética

Adquirido com repasse estadual de R$ 4,4 milhões, o novo equipamento de ressonância magnética de campo fechado já chegou à instituição e será instalado após a conclusão da obra no setor de diagnóstico por imagem.

Atualmente, a Santa Casa já possui um aparelho de campo aberto, com o qual realiza mensalmente cerca de 180 exames de ressonância por mês contratualizados pelo Estado. A chegada do novo aparelho permitirá que até 300 procedimentos mensais sejam realizados.

A ressonância magnética de campo fechado possui estrutura em formato de túnel e utiliza campos magnéticos mais potentes, oferecendo imagens de alta resolução e maior precisão diagnóstica, sendo ideal para exames do cérebro, da coluna, das articulações e dos músculos.

Já o equipamento de campo aberto tem estrutura mais acessível, com laterais abertas e campo magnético menos intenso, oferecendo maior conforto a pacientes, embora com qualidade de imagem inferior e limitações em casos que exigem diagnósticos mais complexos.

Atendimento humanizado para gestantes e mães

Em agosto de 2024, foram inaugurados no hospital o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento para mães com bebês internados na UTI neonatal (para crianças recém-nascidas de até 28 dias de idade), além da reforma e ampliação da unidade de endoscopia e colonoscopia. Os investimentos somaram R$ 2,2 milhões, por meio do programa Avançar na Saúde (cujo nome atual é Avançar Mais na Saúde).

A chamada Casa das Mães da Neo oferece acolhimento a mães de outros municípios que precisam permanecer em Alegrete durante a internação dos filhos. O espaço conta com duas salas e oferece alimentação completa, fornecida pela Santa Casa, promovendo a humanização do atendimento e o fortalecimento do vínculo entre mães e bebês.

O ambulatório atende gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, com acompanhamento especializado por equipe de referência.

Em 2024, foram inaugurados o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento para mães com bebês na UTI neonatal -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete
Em 2024, foram inaugurados o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento para mães com bebês na UTI neonatal -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete

Investimentos do governo na Santa Casa de Alegrete

  • 2021 – Aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico
    • Reestruturação dos serviços de cirurgia, aumento da qualidade da assistência e ampliação de 40% nas cirurgias eletivas.
    • R$ 1.440.014,40

  • 2021 – Equipamentos para a Unidade de cuidados intermediários neonatal convencional para recém-nascidos de alto risco, com cinco leitos habilitados e equipamentos para hemodiálise
    • Ampliação de 50% no atendimento a novos recém-nascidos.
    • Aumento de 30% na capacidade de atendimento, passando a receber pacientes de toda a região.
    • R$ 1.104.563,18

  • 2022 – Obra de ampliação e modernização da UTI adulto de oito para dez leitos
    • Mais capacidade de atendimento e conforto, com oito leitos e dois isolamentos.
    • R$ 980 mil

  • 2022 – Construção da casa da gestante e do ambulatório de gestação de alto risco e reforma da unidade de endoscopia e colonoscopia.
    • Atendimento especializado para gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, além de hospedagem para mães com problemas na gestação ou mães vindas de outras cidades para acompanhar seus prematuros.
    • Desde outubro de 2024, já recebeu 35 puérperas e 20 acompanhantes, e realizou 1.018 consultas.
    • Ampliação de salas de exames e modernização, mais qualidade e resolutividade nos exames.
    • R$ 2.232.551,30

  • 2022 - Aquisição de ressonância magnética de campo fechado e adequações estruturais, incluindo blindagem, refrigeração e subestação de energia.
    • Maior precisão diagnóstica e agilidade em exames de alta complexidade, aumentando muito o número de exames para o SUS.
    • Agora o hospital conta com dois equipamentos: campo fechado e campo aberto, ampliando a capacidade e a flexibilidade para diferentes necessidades dos pacientes.
    • R$ 4,4 milhões

  • 2025 - Construção da unidade de saúde mental e aquisição de 13 equipamentos de hemodiálise.
    • Estrutura de quatro andares, com atendimento ambulatorial, emergência, estabilização e 12 leitos na primeira etapa.
    • Alas masculinas e femininas separadas, com distinção entre transtornos por uso de substâncias e transtornos psiquiátricos.
    • R$ 5,5 milhões

Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

