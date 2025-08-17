WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Tarzan
Niederle
Meganet
Folha Popular
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Unimed
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Saúde

Em quatro anos, Programa Assistir ampliou em cerca de 35% o valor anual repassado a hospitais

Em quatro anos de existência,o Programa Assistir, iniciativa do governo do Estado, aumentou em cerca de 35% os repasses anuais para hospitais do Ri...

17/08/2025 16h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Em quatro anos de existência,o Programa Assistir, iniciativa do governo do Estado, aumentou em cerca de 35% os repasses anuais para hospitais do Rio Grande do Sul. Nos últimos 12 meses, a Secretaria da Saúde (SES) destinou R$ 1,19 bilhão em recursos para diversas instituições da rede de saúde.


Com esse montante, foi possível realizar cerca de 900 mil consultas e de 70 mil cirurgias a mais no Estado, se forem considerados os números de 2021, ano anterior à criação do programa. À época, o repasse para hospitais (entre agosto de 2020 e julho de 2021) foi de R$ 778,4 milhões.

Programa garante a qualificação do atendimento ao cidadão

“Tivemos a missão de desenvolver um programa que solucionasse os desafios existentes no aporte de recursos financeiros aos hospitais. O Assistir tem conseguido cumprir esse papel, ampliando a responsabilidade na execução dos recursos públicos e garantindo a qualificação do atendimento ao cidadão”, explicou a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.

A ampliação do número de procedimentos ocorreu principalmente no caso de consultas e cirurgias eletivas, cuja fila de espera era maior, especialmente nas áreas de oftalmologia, traumato-ortopedia e cirurgia geral, entre outras especialidades.

“A metodologia do Assistir, além de permitir transparência, equidade e isonomia na distribuição de recursos aos hospitais, ainda prevê a atualização de valores para que o Estado não caia na mesma armadilha enfrentada atualmente pela Tabela SUS (referência para os repasses do governo federal no financiamento do Sistema Único de Saúde), ou seja, a adoção de parâmetros desatualizados e valores defasados”, detalhou Lisiane.

Foco no aumento de serviços

Lançado em 2 de agosto de 2021, o programa Assistir promoveu uma distribuição mais equânime e racional dos recursos estaduais entre os hospitais que compõem a rede pública de saúde do Estado.

O critério para a distribuição de valores passou a ser a entrega de serviços à população, que é medida pelos resultados efetivos, como o número de atendimentos em ambulatório ou a complexidade de procedimentos disponível nas portas de entrada hospitalares.

Texto: Ascom/SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Santa Casa também foi contemplada com R$ 5,5 milhões para construção de unidade de saúde mental -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 15,6 milhões na qualificação da Santa Casa de Alegrete
© José Cruz/Agência Brasil Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
© João Risi/MS Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 24° - Mínima: 14°
23°

Sensação

1.81 km/h

Vento

66%

Umidade

Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Sala
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 2 horas Em quatro anos, Programa Assistir ampliou em cerca de 35% o valor anual repassado a hospitais
Há 3 horas Maioria do STF vota a favor da União em disputa previdenciária
Há 6 horas Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões
Há 7 horas Estudo mostra que violência no Rio impacta aprendizagem de estudantes
Há 10 horas TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
F&J Santos
Fitness
Império
Tarzan
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 3 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 5 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
4
Há 6 dias Projeto Tamandaré leva pavimentação a seis ruas e beneficia mais de 130 imóveis
5
Há 4 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados