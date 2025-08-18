Congresso celebrará os 100 anos do Grupo Globo em sessão solene

O Congresso Nacional celebrará os 100 anos do Grupo Globo na quinta-feira (21) às 10h. Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) requisitaram a sessão solene, que ocorrerá no Plenário do Senado.

Pacheco destacou que a Globo é um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, que “vem há anos desempenhando um papel relevante ao levar informação e conhecimento para a população brasileira”. O requerimento à Mesa do Congresso Nacional 2/2025 também foi assinado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG).

“A data marca a celebração de uma história que começou em 1925 com a fundação do jornalO Globo, idealizado por Irineu Marinho. Roberto Marinho, filho de Irineu, assumiu a liderança dos negócios. Em 1944, Roberto Marinho fundou a Rádio Globo, ampliando a atuação do grupo no setor de comunicação. Sempre atento às inovações, inaugurou em 1965 a TV Globo”, diz o documento.

Segundo os parlamentares, a homenagem reforça as funções política, educacional e civilizatória da circulação de informações por meio da imprensa.