WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Folha Popular
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Império
Tarzan
Senado Federal

Congresso celebrará os 100 anos do Grupo Globo em sessão solene

O Congresso Nacional celebrará os 100 anos do Grupo Globo na quinta-feira (21) às 10h. Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (...

18/08/2025 13h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Homenagem ao Grupo Globo por seu centenário foi requerida pelos senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues; parlamentares destacam papel civilizatório da imprensa - Foto: Reprodução
Homenagem ao Grupo Globo por seu centenário foi requerida pelos senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues; parlamentares destacam papel civilizatório da imprensa - Foto: Reprodução

O Congresso Nacional celebrará os 100 anos do Grupo Globo na quinta-feira (21) às 10h. Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) requisitaram a sessão solene, que ocorrerá no Plenário do Senado.

Pacheco destacou que a Globo é um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, que “vem há anos desempenhando um papel relevante ao levar informação e conhecimento para a população brasileira”. O requerimento à Mesa do Congresso Nacional 2/2025 também foi assinado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG).

“A data marca a celebração de uma história que começou em 1925 com a fundação do jornalO Globo, idealizado por Irineu Marinho. Roberto Marinho, filho de Irineu, assumiu a liderança dos negócios. Em 1944, Roberto Marinho fundou a Rádio Globo, ampliando a atuação do grupo no setor de comunicação. Sempre atento às inovações, inaugurou em 1965 a TV Globo”, diz o documento.

Segundo os parlamentares, a homenagem reforça as funções política, educacional e civilizatória da circulação de informações por meio da imprensa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner é o relator da PEC 66/2019, que alivia as contas da União, dos estados e dos municípios; texto já passou pelo primeiro turno e, caso aprovado, seguirá à promulgação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios está na pauta de quarta-feira
Em busca de consenso, Marcelo Castro redigiu adendo com alterações em pontos de controvérsia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Relator reduz quarentena para votar novo Código Eleitoral na CCJ
Proposta que altera a Constituição para incluir a polícia científica entre os órgãos de segurança pública pode ser votada em primeiro turno - Foto: Carlos Moura/Agência Senado PEC da polícia científica pode ser votada na terça
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

1.68 km/h

Vento

57%

Umidade

Tarzan
Império
Sala
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Meganet
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 60 minutos Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 2 horas Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 2 horas Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 2 horas Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 2 horas EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Fitness
Mais lidas
1
Há 7 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
Há 5 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
5
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Sala
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados