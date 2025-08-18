WhatsApp

Saúde

Parceria do governo Leite reduz em 86% o tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre

O Rio Grande do Sul está diferente. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) vem promovendo mudanças significativas no cuidado es...

18/08/2025 13h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Muitos casos são resolvidos pelos médicos da atenção primária por meio de teleconsultorias com especialistas do TelessaúdeRS -Foto: Divulgação TelessaúdeRS
Muitos casos são resolvidos pelos médicos da atenção primária por meio de teleconsultorias com especialistas do TelessaúdeRS -Foto: Divulgação TelessaúdeRS

O Rio Grande do Sul está diferente. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) vem promovendo mudanças significativas no cuidado especializado em pediatria pelo Sistema Único de Saúde (SES).

Em maio de 2024, havia 104 crianças na fila de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre, com tempo médio de espera de 394 dias. Cerca de um ano depois, e graças à parceria com o Telessaúde, a fila reduziu 86%. Em julho de 2025, 79 pacientes aguardavam a consulta, com tempo médio de espera de 54 dias.

Essa diminuição do tempo tem impacto direto na saúde das crianças, pois algumas doenças que afetam o fígado, alergias alimentares e doenças inflamatórias intestinais exigem diagnóstico rápido e acompanhamento do médico especialista para que o agravamento do problema seja evitado.

Gráfico do tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico agosto de 2025 -Foto: Divulgação TelessaúdeRS
Gráfico do tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico agosto de 2025 -Foto: Divulgação TelessaúdeRS
Projeto RegulaSUS

Desde maio de 2023, a SES conta como o apoio técnico para avaliação e organização da demanda por consultas em gastropediatria. O trabalho é parte do projeto RegulaSUS, que qualifica a regulação ambulatorial a partir de critérios clínicos.

Por meio de teleconsultorias com especialistas do TelessaúdeRS, os médicos da atenção primária conseguem resolver casos nas unidades de saúde onde o paciente é atendido, evitando o deslocamento das crianças para outros municípios.

Qualificação da regulação ambulatorial

Como a oferta de consultas em algumas especialidades médicas pediátricas é mais limitada devido à menor disponibilidade de especialistas para realizarem os atendimentos, a otimização do uso das vagas é fundamental para que os pacientes que mais necessitam de avaliação sejam atendidos no menor tempo possível.

A ação integra uma estratégia mais ampla de qualificação da regulação ambulatorial, já implementada também em outras especialidades pediátricas e adultas. O objetivo da SES é garantir que os pacientes que realmente precisam de avaliação presencial tenham prioridade e que o cuidado especializado chegue mais rápido a quem mais precisa.

Texto: Ascom TelessaúdeRS e Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

