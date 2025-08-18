WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Folha Popular
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Império
Sala
Mecânica Jaime
Niederle
Meganet
Saúde

Estado certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024

Os 415 municípios que atingiram as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV receberão, na quarta-feira (20/8), o ...

18/08/2025 16h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Os 415 municípios que atingiram as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV receberão, na quarta-feira (20/8), o selo Município Amigo da Vacina, uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para valorizar as estratégias de imunização adotadas.

Na segunda edição da inciativa, 415 municípios receberão o certificado. Desses, 139 serão contemplados com o selo ouro; 153, com o selo prata; e 123, com o selo bronze. Para receberem o selo, os municípios foram classificados em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias.

As categorias

  • Categoria Baby:cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.
  • Categoria Dente de Leite:cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.
  • Categoria Teens:cobertura maior ou igual a 80% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

Os selos também são divididos conforme o número de categorias em que os municípios obtiveram o índice mínimo: em ouro (meta atingida nas três categorias); prata (meta atingida em duas categorias) e bronze (meta atingida em uma categoria).

As vacinas

  • Pentavalente:protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactériaHaemophilus influenzaetipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).
  • Tríplice Viral:protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).
  • HPV:protege jovens e adolescentes contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Consulta pública recebe sugestões para Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde no Rio Grande do Sul
Muitos casos são resolvidos pelos médicos da atenção primária por meio de teleconsultorias com especialistas do TelessaúdeRS -Foto: Divulgação TelessaúdeRS Parceria do governo Leite reduz em 86% o tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre
- Em quatro anos, Programa Assistir ampliou em cerca de 35% o valor anual repassado a hospitais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Rádio Municipal
Império
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
APPATA
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Seco
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados