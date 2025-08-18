WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Folha Popular
Tarzan
Meganet
Império
Seu Manoel
Sala
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Internacional

Relações com países sul-americanos são prioridades, diz Lula a Noboa

Presidente do Equador visita Brasília nesta segunda-feira

18/08/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta segunda-feira (18), a ampliação do comércio com o Equador e disse que as relações com os países sul-americanos são prioridade para o Brasil.

Lula recebeu o presidente do Equador, Daniel Noboa, em visita oficial a Brasília e reafirmou a importância da diversificação comercial.

“Em um cenário global desafiador, em que rivalidades se agravam e instituições multilaterais são esvaziadas, é preciso firmeza na defesa da nossa independência. Para o Brasil, a autonomia é um sinônimo de diversificação de parcerias. Os laços com o Equador e com os demais vizinhos sul-americanos são prioridades para nós”, disse, em declaração à imprensa após o encontro.

De acordo com Lula, o Brasil voltará a importar bananas do Equador, conforme decisão judicial. Em 1997, o Brasil restringiu a importação do produto do país vizinho, em razão de questões fitossanitárias. Após um período de autorização de entrada, em 2017, novas suspensões e disputas foram estabelecidas.

O Brasil chegou a ser questionado pelo Equador na Organização Mundial do Comércio (OMC), que alegou violação de regras comerciais.

“Estamos dispostos a trabalhar por um comércio mais equilibrado, reduzindo barreiras a produtos equatorianos. Vamos começar cumprindo a decisão judicial que determinou a abertura do mercado brasileiro para a banana produzida pelo Equador. Iniciaremos pela banana desidratada e, até o fim do ano, concluiremos a análise e risco para a banana in natura”, disse Lula.

“Da mesma forma, tenho certeza de que o governo do Equador estará atento aos produtos de interesse do Brasil a começar pela carne suína”, acrescentou o presidente, ao destacar a necessidade de atualização do acordo entre Mercosul e o Equador.

“A recente entrada em vigor do nosso acordo de cooperação e facilitação de investimentos dará mais segurança aos negócios”, disse.

Em 2024, a corrente de comércio entre Brasil e Equador somou US$ 1,1 bilhão, com exportações brasileiras da ordem de US$ 970 milhões. Os principais itens exportados para o país vizinho são veículos, máquinas, medicamentos e produtos das indústrias de papel e celulose.

Criminalidade

O presidente brasileiro também falou sobre a cooperação para o combate ao crime organizado entre os países amazônicos e quer reforçar a parceria com o Equador no combate a ilícitos diversos.

“Vamos reabrir a adidância da Polícia Federal em Quito e já promovemos treinamento sobre investigação de crimes financeiros. Podemos fazer muito mais, desde ações para coibir atividades criminosas dentro de prisões até operações para reprimir o contrabando de armas”, disse.

Lula voltou a defender a regulação das redes digitais e responsabilização das big techs , grandes empresas de tecnologia que controlam essas redes.

“Expus ao presidente Noboa a urgência com que o governo e a sociedade brasileira vêm procurando enfrentar a criminalidade na esfera digital. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das big techs . Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os Estados.”

“As redes digitais não devem ser terra sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do Poder Público”, completou.

Atos oficiais

Entre os temas tratados por Lula e Noboa no encontro estão comércio e investimentos; combate ao crime organizado; desenvolvimento social; ciência e tecnologia; integração sul-americana; cooperação amazônica; meio ambiente; e mudança do clima.

Durante a visita oficial foram assinados atos nas áreas de segurança alimentar, inteligência artificial e agricultura familiar. O primeiro sobre cooperação técnica para a luta contra a fome e a pobreza, por meio da troca de experiências, estudos e conhecimentos entre os dois países.

Foi assinado ainda um memorando de entendimento para cooperação na área de inteligência artificial. O objetivo é fortalecer a cooperação acadêmico-científica e a capacitação de profissionais em infraestrutura de computação de alto desempenho, para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial latino-americanos.

Por fim, foi estabelecido entendimento para promover políticas públicas sobre agricultura familiar, desenvolvimento agropecuário e rural sustentáveis, transição agroecológica, circuitos curtos de comercialização, sistemas públicos de abastecimento de alimentos, aumento da produção da agricultura orgânica e redução das perdas e desperdícios.

Após o encontro no Palácio do Planalto, Lula recepcionou Noboa e demais autoridades em almoço no Palácio Itamaraty.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
© José Cruz/Agência Brasil EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Fitness
APPATA
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Raffaelli
Tarzan
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Meganet
Sicredi
Seco
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Unimed
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Seco
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Império
Ipiranga
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Império
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados