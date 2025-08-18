WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Niederle
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Sala
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Câmara

Comissão aprova projeto que cria cadastro de voluntários para ações de apoio em desastres

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

18/08/2025 18h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria cadastro de voluntários para ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) em caso de desastres.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Daniel Agrobom (PL-GO), para o Projeto de Lei 1817/24 , do deputado Afonso Hamm (PP-RS), e outras três propostas que são analisadas em conjunto. A versão original do projeto criava um programa nacional de voluntários.

“A Lei 9.608/88 , que trata do serviço voluntário, e o Decreto 9.906/19 , sobre o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, podem ser aplicados à defesa civil, não sendo necessário um programa específico”, explicou Daniel Agrobom.

Competência municipal
Além disso, segundo o relator, a Lei 12.608/12 , que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, hoje determina que cabe aos municípios estimular a participação de entidades e voluntários no apoio a ações da defesa civil.

Assim, o substitutivo altera a Lei 12.608/12 para prever que os municípios, com apoio da União e dos estados, deverão criar e manter cadastro de voluntários, composto por pessoas e empresas, para o eventual apoio às ações do Sinpdec.

Pela proposta aprovada, os governos dos diferentes entes federativos deverão ainda apresentar relatórios anuais com as informações sobre esses cadastros de voluntários, as ações executadas e o número de pessoas atendidas.

“A ideia é promover uma cultura de solidariedade e apoio mútuo, essencial para a recuperação imediata e na construção, a longo prazo, de uma sociedade unida e resiliente”, disse o deputado Afonso Hamm, autor da versão original.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade a pessoas em situação de rua nos programas habitacionais
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão aprova suspensão de normas sobre câmeras corporais em policiais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Sicredi
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Meganet
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Seco
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Sala
Império
Sicoob
Fitness
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Império
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados