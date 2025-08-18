WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Império
APPATA
Sicredi
Seco
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Folha Popular
Unimed
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Saúde

Consulta pública recebe sugestões para Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), abriu consulta pública sobre os eixos da Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde...

18/08/2025 20h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), abriu consulta pública sobre os eixos da Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde (Pemas) no Rio Grande do Sul. Até 4 de setembro, os interessados podem contribuir para o aprimoramento dos princípios e das diretrizes preenchendo o formulário disponível on-line na página da consulta. A participação é voluntária.


A Pemas busca desenvolver uma cultura institucional de monitoramento e avaliação como prática estruturante da gestão da saúde no cotidiano do trabalho e das atividades para a tomada de decisões. A ênfase é na análise crítica e na revisão de processos durante sua implementação.

As sugestões podem ser feitas em temas como: fortalecimento da capacidade institucional; desenvolvimento de ferramentas e métodos padronizados de monitoramento e avaliação; formação e engajamento dos participantes; e governança. Também pode ser sugerido um novo eixo da Pemas.

Para garantir a rastreabilidade e a transparência das informações recebidas, será identificado nas respostas o nome ou instituição de cada participante, além do município e da categoria (gestor, trabalhador da saúde, usuário ou integrante da sociedade civil). As informações serão usadas apenas para elaboração e aprimoramento da Pemas, sendo respeitada a confidencialidade conforme a legislação, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Estado certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024
Muitos casos são resolvidos pelos médicos da atenção primária por meio de teleconsultorias com especialistas do TelessaúdeRS -Foto: Divulgação TelessaúdeRS Parceria do governo Leite reduz em 86% o tempo de espera para consulta com gastroenterologista pediátrico em Porto Alegre
- Em quatro anos, Programa Assistir ampliou em cerca de 35% o valor anual repassado a hospitais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Seco
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Sala
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Raffaelli
APPATA
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Sala
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Unimed
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
F&J Santos
Sala
Seco
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Império
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados