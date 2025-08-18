WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Folha Popular
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Império
Fitness
Cultura

Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores

Realizado dentro do 53º Festival de Cinema de Gramado, o Conexões Gramado Film Market (CGFM), em seu primeiro fim de semana, recebeu representantes...

18/08/2025 21h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O debate destacou o turismo audiovisual e o soft power brasileiro como estratégias de desenvolvimento -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac
O debate destacou o turismo audiovisual e o soft power brasileiro como estratégias de desenvolvimento -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac

Realizado dentro do 53º Festival de Cinema de Gramado, o Conexões Gramado Film Market (CGFM), em seu primeiro fim de semana, recebeu representantes de órgãos federais e foi palco de anúncios relevantes para o audiovisual, como o lançamento de um edital de R$ 60 milhões para a distribuição de longas-metragens.

Braço mercadológico do Festival, o Conexões chega à sua nona edição e reúne, até sábado (23/8), players, profissionais e gestores de todo o Brasil para fortalecer o ecossistema do setor. A realização é do governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), com apoio da Agência Nacional de Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).

Parcerias

A fala de abertura do Conexões foi realizada pela diretora do Iecine, Sofia Ferreira. “É com alegria que iniciamos, com o saguão lotado, a nona edição do CGFM. É uma janela relevante, pujante, e que tem crescido. Isso é resultado dos últimos anos em que viemos trabalhando nesse sentido”, afirmou.

Sofia destacou ainda a parceria da Sedac com a Gramadotur, a Ancine e outras instituições para “a realização, de forma gratuita, deste evento, destinado aos realizadores gaúchos e do Brasil inteiro que recebemos em nosso território”.

Anúncios

Ainda na primeira manhã do evento, o MinC, por meio da Secretaria do Audiovisual e da Ancine, lançou um edital de R$ 60 milhões para distribuição de longas em ficção, documentário ou animação. Poderão ser inscritos filmes em fase de finalização.

A secretária do Audiovisual do MinC, Joelma Oliveira Gonzaga, comentou que um grande número de produções finalizadas não está chegando ao público adequado. “Precisamos comercializar as obras, fazê-las circular, encher as telas de cinema. O alcance nacional é um elo estratégico. Estava faltando uma política para amparar essa etapa do fazer audiovisual”, salientou, lembrando que essa se trata de uma demanda represada há vários anos.

Seletiva

A seletiva conta com cinco módulos de lançamentos para os títulos, com faixas de investimento de R$ 250 mil a R$ 1 milhão. As inscrições estarão abertas de 25 de agosto a 13 de outubro. Durante o CGFM, também foi realizada uma oficina para apresentar os critérios desse edital.

Na solenidade de abertura, o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, lembrou que essa linha de comercialização não era realizada desde 2017. “Temos feito o maior investimento da história para o audiovisual do Brasil, garantindo a retomada dos investimentos em todas as cadeias de produção do setor brasileiro”, disse, recordando que a realização do Festival de Gramado se dá por meio da Lei Rouanet.

Tavares reforçou a importância de "uma regulação de streaming que fortaleça a soberania brasileira no audiovisual", outro tema caro ao setor no momento. O secretário-executivo também anunciou a Film Commission Nacional, prevista para março de 2026.

Soft power

O debate "Audiovisual promovendo o turismo e o soft power brasileiro" contou com a participação do diretor-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, da presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, e da coordenadora institucional do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (Colômbia), Gisela Perez Fonseca.

A respeito do tema principal, Freixo afirmou que soft power é “o que encanta. Samba e Carnaval são soft power do Brasil. Walt Disney cria Zé Carioca inspirado no Paulo da Portela”, citando como exemplo a Rota do Samba na Portela, que passa pela casa do compositor Candeia. O dirigente complementou que esses elementos criam a imagem do país no exterior. “A responsabilidade de colocar o Brasil no mundo é a missão da Embratur”, afirmou, defendendo que uma Film Commission Nacional deve ser alinhada com uma política federal.

Gisela, por sua vez, defendeu o caráter econômico da indústria do cinema. "Além de dinheiro, audiovisual também garante soberania, dignidade". Ela destacou a assinatura de um termo de cooperação do mais antigo festival de cinema do continente com o Rio Grande do Sul, informando que, no evento colombiano, estarão realizadores e representantes de três festivais gaúchos e das Film Commissions locais.

Film Commissions

A importância das Film Commissions para promover territórios por meio das produções foi abordada na manhã de domingo (17/8). Na mesa “Audiovisual construindo destinos”, a produtora argentina e representante da Buenos Aires Film Commission, Dolores Montaño, informou as novas ações da Rede Iberoamericana de Film Commissions (Iberofic) – que reúne instituições da Espanha, Portugal, Argentina, Rio de Janeiro e Porto Alegre – para que a rede seja ativa e fortaleça a sustentabilidade do setor, gerando “dados e informações que deem visibilidade ao impacto econômico e cultural da indústria. Também é indústria, não é só arte”.

Joana Braga, da POA Film Commission, falou sobre a REFIC, a rede nacional das Film Commissions, definindo o turismo como uma “forma de estruturar e potencializar economicamente os ativos culturais e naturais dos territórios” para se tornarem destinos a serem visitados.

Já o supervisor de Audiovisual e Economia Criativa na Gerência de Inovação da Embratur, Christiano Braga, abordou uma nova nomenclatura. “Hoje preferimos falar Turismo de Tela, alargamos o conceito, para o que provoca uma emoção que motiva o espectador a conhecer aquele lugar”, ressaltou. Ele também destacou os festivais de cinema como um ativo de promoção de destino, afirmando que Gramado foi pioneira nesse sentido.

Programação

No CGFM, serão promovidos onze painéis até terça-feira (19/8). Na segunda-feira (18/8), o destaque foi a grande reunião para trocas de experiências dos realizadores gaúchos dos nove coletivos de produtores do estado: o II Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do Rio Grande do Sul.

O Conexões Gramado Film Market conta com apoio de Cinema do Brasil – Siaesp, ApexBrasil, ONU Mulheres e Instituto + Mulheres.

Texto:Ascom Sedac
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ação visa fomentar a educação patrimonial, a preservação, a proteção, a valorização e a salvaguarda do patrimônio cultural do RS -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac Cortejo pelo Centro Histórico da capital encerra Dia Estadual do Patrimônio Cultural
Governador Eduardo Leite durante a Geração e Distribuição oficial da Chama Crioula, símbolo da cultura tradicionalista -Foto: Vitor Rosa/Secom Governador Eduardo Leite participa do ato de distribuição da Chama Crioula e celebra a força da tradição gaúcha
Governo do Estado investiu cerca de R$ 1,3 milhão na edição deste ano por meio da Sedac, da LIC-RS e da Setur -Foto: Vitor Rosa/Secom Governador Eduardo Leite abre oficialmente o 53º Festival de Cinema de Gramado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Fitness
F&J Santos
Seco
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Unimed
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Sala
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Meganet
Tarzan
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados