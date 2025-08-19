Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí

Na sexta-feira, 15, profissionais da Unidade Básica de Saúde de Miraguaí participaram de uma capacitação promovida pela empresa JC Consultoria em Saúde, voltada aos novos indicadores da Atenção Primária à Saúde (APS).

A formação foi realizada em dois turnos — manhã e tarde — com equipes distintas, garantindo a continuidade do atendimento à população durante todo o dia.

O encontro teve como foco o entendimento e a aplicação dos indicadores que passarão a vigorar em 2026, dentro do novo modelo de cofinanciamento federal. A principal mudança está na ênfase ao Componente de Qualidade, que substituirá o atual sistema de repasses baseado apenas em desempenho quantitativo.

A partir de 2026, os municípios serão avaliados pelo desempenho real das equipes de saúde em diferentes áreas, como:

Controle e tratamento da hipertensão e diabetes

Rastreamento de câncer (mama e colo do útero)

Acompanhamento da saúde de crianças, gestantes e idosos

Indicadores específicos para saúde bucal

Atuação de equipes multiprofissionais

A capacitação buscou preparar os profissionais para essa nova realidade, reforçando a importância da qualidade no cuidado e da organização dos processos de trabalho.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7