Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí

Na sexta-feira, 15, profissionais da Unidade Básica de Saúde de Miraguaí participaram de uma capacitação promovida pela empresa JC Consultoria em Saúde, voltada aos novos indicadores da Atenção Primária à Saúde (APS).
A formação foi realizada em dois turnos — manhã e tarde — com equipes distintas, garantindo a continuidade do atendimento à população durante todo o dia.
O encontro teve como foco o entendimento e a aplicação dos indicadores que passarão a vigorar em 2026, dentro do novo modelo de cofinanciamento federal. A principal mudança está na ênfase ao Componente de Qualidade, que substituirá o atual sistema de repasses baseado apenas em desempenho quantitativo.
A partir de 2026, os municípios serão avaliados pelo desempenho real das equipes de saúde em diferentes áreas, como:
A capacitação buscou preparar os profissionais para essa nova realidade, reforçando a importância da qualidade no cuidado e da organização dos processos de trabalho.
Com informações da Rádio Planeta FM 102.7
