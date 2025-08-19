WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Império
Folha Popular
Niederle
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Saúde

Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado

A Secretaria da Saúde (SES) disponibilizou, em agosto, o Informe Epidemiológico do Rio Grande do Sul – Tuberculose 2025 . O documento traz dados im...

19/08/2025 12h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

A Secretaria da Saúde (SES) disponibilizou, em agosto, o Informe Epidemiológico do Rio Grande do Sul – Tuberculose 2025 . O documento traz dados importantes sobre os índices de infecção e de cura da doença no Estado e reforça como as ações descentralizadas podem melhorar os números e a saúde da população. O documento é elaborado pelo Programa Estadual de Controle da Tuberculose (Pect-RS), pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e pelo Hospital Sanatório Partenon.

A tuberculose é uma doença grave que pode iniciar de forma silenciosa. Causada pela bactéria conhecida popularmente como bacilo de Koch, é infecciosa e transmissível pelas vias aéreas, por meio da eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa.

A doença é reconhecida como um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que, em conjunto com o Ministério da Saúde, estabelece que a meta recomendada de cura para casos novos é de 85%. Em 2023, a proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar no Estado foi de 52,5%. Já a taxa de interrupção do tratamento foi de 18,5%.

1ª CRS tem a maior incidência da doença no Estado

Com distribuição desigual nas regiões, a 1ª Coordenadoria Estadual de Saúde (CRS) apresenta a maior incidência de tuberculose do Rio Grande do Sul (64,5 casos para cada 100 mil habitantes), superando, inclusive, os índices nacional e estadual. A 14ª CRS apresenta a menor incidência (8,5 casos para cada 100 mil habitantes) e é a única que está em um patamar compatível com a meta de eliminação da tuberculose como problema de saúde pública (coeficientes menores do que dez casos para cada 100 mil habitantes).

Os municípios que possuem alta carga de tuberculose são aqueles que, nos últimos cinco anos, apresentaram em pelo menos um deles 100 casos novos. Essas cidades respondem por 58% da carga da doença no Estado.

Os municípios

  • 1ª CRS: Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Viamão, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Charqueadas;
  • 3ª CRS: Pelotas, Rio Grande;
  • 4ª CRS: Santa Maria;
  • 5ª CRS: Caxias do Sul;
  • 6ª CRS: Passo Fundo.


População em situação de rua e privados de liberdade são mais vulneráveis

Situações como falta de emprego e renda, insegurança alimentar, más condições de moradia e falta de acesso aos serviços de saúde podem influenciar no adoecimento por tuberculose. O número de casos mais expressivo é verificado entre a população em situação de rua e a população privada de liberdade, que são também as mais vulneráveis. Os imigrantes e os profissionais de saúde também se encontram em situação de vulnerabilidade. Uma incidência elevada de casos novos também é observada entre pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, indicando um maior risco de adoecimento.

De acordo com o informe epidemiológico, embora haja uma concentração de casos em algumas regiões, a doença tem se disseminado pelo território gaúcho. Os impactos das enchentes de 2024, que atingiu a população mais pobre de forma mais intensa, também aprofundaram as desigualdades existentes, dificultando o processo de recuperação.

Coinfecção com HIV

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Tuberculose do Ministério da Saúde, em 2024, o RS apresentou a segunda maior taxa de coinfecção com HIV entre as unidades da federação (17,8%). A coinfecção apresenta menor proporção de cura se comparada com a taxa relativa à população geral. A alta proporção de interrupção de tratamentos e de óbitos evidenciam a complexidade e a gravidade da doença nessa faixa da população.

Embora o Rio Grande do Sul apresente bons resultados em termos de testagem para HIV nos casos novos de tuberculose, ainda precisa reforçar as ações para oferta de terapia antirretroviral em tempo oportuno para os casos diagnosticados com a coinfecção de tuberculose ou HIV. Esse acompanhamento é realizado nos serviços de referência dos municípios.

Estado investe na capacitação de equipes

A coordenação do cuidado, conduzida pelo Estado, realiza capacitações de equipes, faz vigilância epidemiológica e apoia os serviços de referência. A assistência direta também é disponibilizada no Hospital Sanatório Partenon (HSP), que atende casos de tuberculose drogarresistente de todo o Rio Grande do Sul.

De acordo com a diretora-técnica do HSP e coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, Carla Jarczewski, os dados do informe epidemiológico são obtidos a partir do preenchimento correto da ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

“Nosso papel é de retaguarda técnica para as equipes dos municípios, referenciando e auxiliando o trabalho desenvolvido. Da mesma forma, também sugerimos melhorias para que mais pessoas possam ser curadas”, afirma Carla.

Carla também salienta que a questão da tuberculose no estado é multifatorial e que o abandono do tratamento antes da finalização clínica contribui para a disseminação da doença.

Tratamento deve ser bem acompanhado

O tratamento diretamente observado é a estratégia pela qual o profissional das unidades básicas de saúde ou dos serviços de referência deve acompanhar a correta ingestão de medicamentos pelo paciente. Além disso, o trabalho para eliminação da tuberculose inclui a busca ativa e a avaliação de contatos, que permite a identificação de casos em estágios iniciais, permitindo que o tratamento ocorra em tempo oportuno.

Com essas ações, é possível quebrar a cadeia de transmissão e evitar a evolução para formas graves que, normalmente, estão relacionadas a diagnósticos tardios. A estratégia está alinhada com os princípios de descentralização do Sistema Único de Saúde e com o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde para pactuação de metas.

Vacina BCG

Aplicada ao nascer, a vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é a principal forma de proteção contra a tuberculose em crianças e adolescentes. A vacina está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. No Rio Grande do Sul, dos 5.317 casos novos de tuberculose registrados em 2024, 3,2% (168) foram diagnosticados em crianças e adolescentes de até 15 anos.

Texto: Mariana Ribeiro/Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
© Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil Diagnóstico tardio do câncer de colo de útero eleva custos no SUS
- Consulta pública recebe sugestões para Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde no Rio Grande do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Fitness
Sala
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Império
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Meganet
Seco
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 1 segundo Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 4 segundos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 6 segundos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 9 segundos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
Há 25 minutos Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Sala
Sicredi
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Meganet
Tarzan
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados