Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (20) o ministro dos Transportes, Renan Filho, para prestar informações sobre as prioridades da Pasta neste ano.

A reunião atende a pedido dos deputados Mauricio Neves (PP-SP), Leônidas Cristino (PDT-CE), Helena Lima (MDB-RR) e Afonso Hamm (PP-RS), e será às 10 horas, no plenário 11.

Segundo os parlamentares, a presença do ministro é importante para que a comissão conheça e debata as diretrizes e prioridades do setor. Para eles, o esse entendimento é essencial para o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura de transportes e da qualidade de vida nas cidades brasileiras.