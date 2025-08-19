WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Folha Popular
APPATA
Unimed
Política

Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças

PL ganha força após repercussão de vídeo do influenciador Felca

19/08/2025 17h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Apoiado por centenas de entidades que atuam na proteção de crianças e adolescentes, o Projeto de Lei (PL) 2.628 de 2022 terá a urgência pautada nesta quarta-feira (20) na Câmara dos Deputados.

Deputados favoráveis ao texto defendem que o mérito da matéria seja votado ainda nesta semana. A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele “viola a liberdade de expressão” e institui a “censura” ao criar regras para as big techs com previsão de multas em caso de descumprimento.

Apelidado de ECA Digital em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas “razoáveis” para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias.

Além disso, o PL prevê regras para supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para verificação da idade dos usuários de redes sociais, o que atualmente é feito basicamente por autodeclaração.

Em tramitação na Comissão de Comunicação da Câmara, o projeto pode ser levado direto ao plenário caso tenha a urgência aprovada. Como o texto já foi analisado pelo Senado, ele pode ir à sanção presidencial com mais agilidade.

Na semana passada, o relator Jadyel Alencar (Republicanos-PI) apresentou o parecer na Comissão dias após a repercussão do vídeo do influenciador Felca Bressanim Pereira denunciando a ‘adultização’ de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Divergência

Criticado pela oposição, que costuma associar a criação de regras para o funcionamento do ambiente digital com censura, o texto vem sendo defendido pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

“É direito deles [oposição] obstruir. Eu pense que essa é uma pauta urgente da sociedade brasileira. Essa é uma pauta que eu penso que a Câmara dos Deputados tem que enfrentar, assim como o Senado Federal já enfrentou”, afirmou o deputado nesta terça-feira.

A líder do PL, deputada Caroline de Toni (PL-SC), por sua vez, classificou o PL 2628 como tentativa de censurar as redes sociais e informou aos jornalistas que foi procurada por representantes de plataformas digitais que alegaram “excesso de regulamentação”.

“As leis já existem para punir. O que a gente precisa é melhorar o ordenamento jurídico e melhorar essa integração [das policias com as plataformas]. São medidas pontuais para facilitar e dar segurança jurídica, sem querer usar isso como pretexto para censurar a liberdade de expressão das redes sociais”, afirmou.

Regulação

A líder do PSOL, Talíria Petrone (PSOL-RJ), argumentou que todos os setores no Brasil são regulamentados e não poderia ser diferente com as redes sociais.

“Essa é uma demanda da sociedade, que hoje vem nossas crianças serem desprotegidas de forma inadmissível. A extrema-direita quer proteger as big techs , que não desejam ser responsabilizadas. Tudo é regulamentado no Brasil. Por que as plataformas não vão ser?”, questionou.

Centenas de organizações da sociedade civil que atuam na área assinaram um manifesto em defesa do projeto 2628, incluindo o Instituto Alana, a Coalização Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, Fundação Abrinq, diversas Pastorais da Criança, a Fundação Roberto Marinho, entre outras.

“A responsabilidade pela proteção integral de crianças e adolescentes é de todos: famílias, Estado e sociedade, incluindo as empresas. Famílias e Estado necessitam do compromisso inequívoco do setor empresarial com o Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirma carta assinada por 270 entidades da sociedade .

Big techs

Procurada pela Agência Brasil, a Meta (dona da Facebook, Instagram e Whatsapp) não se manifestou sobre o PL 2628 até o fechamento desta reportagem. Já o Conselho Digital, organização que reúne as gigantes da tecnologia Meta, Google, Tiktok, Amazon, entre outras, tem se manifestado pedindo alterações no texto.

Quando o tema estava em tramitação no Senado, o Conselho Digital criticou o que chamou de obrigações excessivas.

"O equilíbrio entre a remoção de conteúdos nocivos e a preservação da liberdade de expressão torna-se um ponto delicado. A imposição de obrigações excessivamente rigorosas às plataformas pode incentivar a remoção indiscriminada de conteúdos legítimos", disse a organização que representa, no Brasil, a maior parte das principais big techs em atividade .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Sala
Sicredi
Raffaelli
Império
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Império
Seco
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 33 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 33 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 33 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 33 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 33 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Império
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Seco
Sala
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados