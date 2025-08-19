Unimed Noroeste/RS promove jornada de pesquisa em parceria com o curso de Medicina da Unijuí

Com o objetivo de estreitar os laços com a academia, estudantes e professores do curso de Medicina da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), a Unimed Noroeste/RS foi parceira na promoção da 2ª Jornada de Pesquisa, por meio do seu Comitê de Pesquisa e Inovação. O evento, realizado na noite desta quinta-feira, 14, no Centro de Eventos da Universidade, debateu tecnologias e avanços médicos em duas áreas: oftalmologia e gastroenterologia.

Na abertura, representando o curso de Medicina, o médico e professor Bruno Guidolin deu as boas-vindas aos participantes. Por sua vez, a gerente de Relacionamento com o Cooperado da Unimed Noroeste/RS, Carine Beck, observou que a parceria entre as instituições fortalece o compromisso com a saúde e a qualidade de vida, transformando conhecimento em cuidado para a comunidade.

Em sua fala, o coordenador do Comitê de Pesquisa e Inovação da cooperativa, médico Guilherme Wolf Pimentel, ressaltou que o órgão atua na definição, complementação e disseminação de normas e diretrizes que incentivam a pesquisa e a inovação científica, tanto entre os médicos cooperados quanto para a sociedade. “Essa é uma missão que envolve o aprimoramento da ciência, representando nossa entidade e a qualidade das pesquisas realizadas pelo nosso Corpo Clínico”, salientou.

A primeira palestra da noite foi ministrada pelo médico oftalmologista Gustavo Michel, que tratou do tema “Ceratocone em 2025: a tecnologia em diagnóstico e tratamento”. Encerrando a programação, o médico gastroenterologista Alexandre Bestetti participou diretamente do Equador, onde está a convite da Sociedade Brasileira de Endoscopia e Endoscopia Digestiva. O médico apresentou o tema “As grandes descobertas e evolução da gastroenterologia ao longo do tempo: passado, presente e futuro”. A atividade integrou a programação da 1ª Semana Acadêmica do curso de Medicina da Unijuí.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)