WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Folha Popular
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Seco
Saúde

Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 285,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e c...

19/08/2025 19h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 285,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da região Sul do Estado que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa, que completará quatro anos no início de setembro, estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto para a nova fase do programa . A região Sul tem governo do Estado, recebendo mais R$ 25,4 milhões em investimentos.

Do valor já investido, foram pagos R$ 122,2 milhões por obras, já finalizadas ou em andamento, além de equipamentos, comprados ou em processo de aquisição, que qualificam a rede hospitalar regional. Outros R$ 162,9 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Maior investimento

Pelotas é o município mais beneficiado, com investimento superior a R$ 120 milhões, já realizados ou em andamento, através do Avançar Mais na Saúde. O destaque são os R$ 72,6 milhões destinados pelo Estado para a construção do futuro Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas, instituição que recebeu o maior investimento no Estado e que está com 80% das obras concluídas.

O governo estadual investiu R$ 55 milhões na construção da unidade, que atenderá pacientes de 23 municípios da região Sul. Outros R$ 3,6 milhões foram repassados para a compra de um tomógrafo e de um aparelho de raio-x digital, que irão equipar o centro de diagnóstico por imagem, de uma autoclave para a central de material esterilizado, entre outros aparelhos.

Na nova fase do Avançar Mais na Saúde, foram anunciados mais R$ 14 milhões em investimentos. O valor vai financiar a aquisição de materiais e equipamentos para viabilizar a abertura do novo hospital, que terá 121 leitos clínicos (dez deles de unidade de tratamento intensivo (UTI) para adultos e dez de UTI pediátrica), cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. A instituição oferecerá atendimentos de urgência e emergência e nas especialidades de traumatologia, cardiologia e bucomaxilofacial, bem como cirurgia geral.

O programa também já destinou R$ 25,2 milhões para a Santa Casa de Pelotas, financiando obras e equipamentos, como mamógrafo, ressonância magnética e usina solar fotovoltaica. O Hospital de Beneficência Portuguesa foi beneficiado com outros R$ 10,6 milhões para a compra de equipamentos e revitalização da fachada. Já o Hospital Universitário de São Francisco de Paula, da Universidade Católica de Pelotas recebeu R$ 12,5 milhões para a compra de poltronas elétricas, equipamentos de hemodiálise, um microscópio para neurocirurgias de alta complexidade e aparelhos de raio-x, entre outros.

Outros destaques

Em Rio Grande, R$ 23,9 milhões foram destinados à Santa Casa, principal hospital do município. Os valores financiaram melhorias como a construção de um prédio anexo, compra de um elevador e ampliação do acesso às unidades de internação pelo SUS.

O Avançar Mais na Saúde ainda destinou, em suas diferentes fases, R$ 3,4 milhões para a Santa Casa de Bagé e R$ 3,2 milhões para a Santa Casa de São Lourenço do Sul. Também receberam investimentos do programa hospitais dos municípios de São José do Norte (R$ 2,2 milhões), Jaguarão (R$ 1,6 milhão), Santa Vitória do Palmar (R$ 1,5 milhão) e Aceguá (R$ 1,5 milhão), entre outros.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O evento foi realizado na noite desta quinta-feira, 14, no Centro de Eventos da Universidade Unimed Noroeste/RS promove jornada de pesquisa em parceria com o curso de Medicina da Unijuí
Aporte será aplicado na adequação da central de gases medicinais e na reforma da fachada principal do hospital -Foto: Alina Souza/ Arquivo SES Governo do Estado assina convênio com Hospital São Camilo de Esteio para modernização de infraestrutura
- Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Seco
Mercado Balestrin
Império
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Seco
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 34 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 34 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 34 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 34 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 34 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Sala
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados