WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Seco
Império
Niederle
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Folha Popular
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Câmara

Comissão aprova prioridade no atendimento psicológico no SUS para criança e adolecente vítima de crime sexual

A proposta pode seguir para a votação no Senado se não houver recurso para análise no Plenário da Câmara

20/08/2025 11h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJ) aprovou projeto de lei que garante prioridade no atendimento psicológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual. A medida vale também para estabelecimentos conveniados ou contratados pelo SUS.

A proposta pode seguir para votação no Senado se não houver recurso para análise no Plenário da Câmara.

A CCJ aprovou a proposta conforme a recomendação da relatora, a deputada Rosangela Moro (União-SP), que sugeriu a aprovação do Projeto de Lei 1096/23 , do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), com as alterações de técnica legislativa feitas pelas comissões de Saúde; e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.

“O projeto realmente reflete a preocupação com crianças e adolescentes que tenham sofrido abuso ou exploração sexual de qualquer maneira”, disse a relatora.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
19°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
19°

Sensação

4.4 km/h

Vento

63%

Umidade

APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Seco
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Sicredi
Império
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Meganet
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Derrubadas - RS
Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE
Meganet
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Império
F&J Santos
Últimas notícias
Há 48 minutos Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Há 48 minutos Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Há 48 minutos CAS aprova Lenise Secchin para a Agência Nacional de Saúde
Há 48 minutos Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Há 48 minutos Comissão aprova agravamento de pena para tráfico dirigido a pessoas em situação de rua
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Império
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço
5
Há 7 dias Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Império
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Seco
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados