Educação

Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)

As inscrições para que escolas da Rede Estadual manifestem interesse em ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) a partir do ano letivo de 2...

20/08/2025 13h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
As inscrições para que escolas da Rede Estadual manifestem interesse em ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) a partir do ano letivo de 2026 terminam na quinta-feira (21/8). A adesão deve ser feita por meio de formulário eletrônico disponível no Portal da Educação .

Após a análise técnica, as candidaturas classificadas avançam para a segunda etapa, que envolve consulta à comunidade escolar. O resultado final será divulgado em 24 de setembro.

As escolas interessadas devem preencher o formulário eletrônico com os dados atualizados no Sistema ISE. Após a etapa de inscrição, as unidades habilitadas precisarão realizar uma assembleia com a comunidade escolar para confirmar a adesão. Somente após essa etapa participativa é que a Secretaria da Educação (Seduc) publicará a lista final das escolas selecionadas.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O que é o EMTI?

O modelo amplia a jornada escolar e tem como eixo central o Projeto de Vida do estudante, fortalecendo o protagonismo juvenil e a preparação para o futuro. Estudos mostram que os alunos de escolas integrais têm mais chances de ingressar no Ensino Superior, maior rendimento no mercado de trabalho e índices reduzidos de evasão escolar.

Atualmente, 303 escolas da Rede Estadual já ofertam o EMTI, o que representa cerca de 27% do total de unidades com Ensino Médio. Com o novo chamamento público, a expansão passa a ser mais democrática, permitindo que todas as escolas interessadas participem do processo.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

