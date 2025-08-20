WhatsApp

Comissão debate atuação de psicólogos junto à população em situação de rua

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (21) sobre a atuaç...

20/08/2025 15h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (21) sobre a atuação de psicólogos junto à população em situação de rua.

O debate foi solicitado pelo deputado Reimont (PT-RJ) e está marcado para as 14 horas, em plenário a ser definido.

O deputado quer discutir a publicação elaborada pelo Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop), do Conselho Federal de Psicologia (CFP). O documento oferece diretrizes para a atuação dos profissionais nos diversos serviços e políticas públicas voltadas à população em situação de rua, com base em princípios éticos, técnicos e de direitos humanos.

"A realização da audiência tem por objetivo dar visibilidade à referida publicação e fortalecer a articulação entre os conselhos profissionais, os movimentos sociais, a sociedade civil e o poder público em torno da garantia de direitos dessa população, historicamente marginalizada e vulnerável", diz Reimont.

"Trata-se de um instrumento que contribui para a qualificação das práticas profissionais, com enfoque na dignidade, na escuta qualificada, na intersetorialidade e no respeito à autonomia das pessoas em situação de rua", afirma o deputado.

