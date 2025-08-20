WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Folha Popular
Niederle
Saúde

Campanha alerta para falhas na prescrição de antibióticos em hospitais

Em cerca de 100 unidades, um quinto não ajustava dose corretamente

20/08/2025 19h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma pesquisa realizada com pouco mais de 100 hospitais brasileiros alerta para um cenário preocupante: um em cada cinco não ajusta corretamente a dosagem de antibióticos. O estudo foi lançado nesta quarta-feira (20) pela Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), como parte da campanha “Será que precisa? Evitando a resistência antimicrobiana por antibióticos e antifúngicos”.

Realizada pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG) em unidades de saúde públicas e privadas, a pesquisa alerta para a necessidade de evitar o uso excessivo ou ineficaz desses medicamentos, o que aumenta o risco de infecções por bactérias resistentes.

Entre os 104 hospitais públicos e privados onde a pesquisa foi feita, 87,7% ainda usam os antibióticos empiricamente, o que quer dizer que os médicos prescrevem as dosagens e medicamentos por tentativa e erro.

“Todos os indicadores reforçam a urgência de políticas públicas robustas. Precisamos urgentemente combater o uso indiscriminado de antibióticos”, afirmou a presidente do IQG, Mara Machado.

Segundo os médicos, a falta de ajuste correto dos antibióticos é um ponto a mais no cenário de risco de infecção hospitalar e aumento da resistência de bactérias a esses remédios, além de problemas no meio ambiente .

Sem o ajuste ideal, o uso excessivo desses medicamentos cria o risco aumentado do surgimento de microorganismos resistentes, contra os quais eles não farão mais efeito. Mara Machado explicou que a resistência antimicrobiana impede o real controle de uma infecção.

No Brasil, estima-se que 48 mil pessoas morram por ano por infecções resistentes, totalizando mais de 1,2 milhão de mortes até 2050. “Por isso o controle dessa cadeia da prescrição até o descarte dos antibióticos, é importante para diminuir a resistência a esses medicamentos", disse.

“A pesquisa revelou, no entanto, que todos os hospitais avaliados, por exemplo, não possuem nem protocolo de descarte nem análise de efluentes hospitalares, tornando essa situação também um problema ambiental”, acrescentou a pesquisadora.

Os organizadores da campanha destacam que a resistência antimicrobiana já é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma crise silenciosa, capaz de superar o câncer em número de mortes até 2050. Infecções comuns, como urinárias, pneumonias e ferimentos cirúrgicos, se tornam cada vez mais difíceis ou até impossíveis de tratar, levando a mais de 5 milhões de mortes por ano.

“Fazer uso empírico e sem evidências pode levar a outros graves problemas de saúde pública. A resistência aos antibióticos é um fator agravante em muitos casos de morte, por exemplo, em UTIs. São riscos desnecessários que poderiam ser evitados com maior controle. Os hospitais possuem as comissões de controle de infecção hospitalar, mas existem muitas falhas”, ressaltou a infectologista coordenadora do Comitê de Resistência Antimicrobiana da SBI, Ana Gales.

Para a presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado de São Paulo (AHOSP), Anis Ghattás, os hospitais têm papel central nesse combate.

“Por isso, estamos trabalhando ativamente para a implementação de protocolos rigorosos e capacitação de equipes para uso racional de antimicrobianos. Nosso compromisso é a orientação técnica. Queremos promover uma resposta coletiva coordenada”, finalizou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
O evento foi realizado na noite desta quinta-feira, 14, no Centro de Eventos da Universidade Unimed Noroeste/RS promove jornada de pesquisa em parceria com o curso de Medicina da Unijuí
Aporte será aplicado na adequação da central de gases medicinais e na reforma da fachada principal do hospital -Foto: Alina Souza/ Arquivo SES Governo do Estado assina convênio com Hospital São Camilo de Esteio para modernização de infraestrutura
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 10°
14°

Sensação

1.63 km/h

Vento

88%

Umidade

Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Seco
Sala
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Império
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 37 minutos CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
Há 37 minutos Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
Há 37 minutos Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Há 37 minutos CDH aprova regras para exploração mineral em terras indígenas
Há 37 minutos Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Sala
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Tarzan
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados