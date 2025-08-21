WhatsApp

Derrubadas

Liga Regional de Futsal de Base segue com participação da Escola Salto Grande

Esportes

21/08/2025 09h30
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No domingo, 17, a Escola Salto Grande representou Derrubadas na 3ª Etapa da Liga Regional de Futsal de Base, realizada em Santo Augusto, no ginásio da Afumusa. Os alunos participaram nas categorias sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14, em disputas que também envolveram escolinhas de Coronel Bicaco, Redentora e ESAF Santo Augusto.

Mais do que os resultados em quadra, a participação na Liga Regional valoriza o trabalho em equipe e promove a integração entre os estudantes, incentivando princípios como cooperação, disciplina e respeito. A experiência em cada etapa representa um aprendizado coletivo, contribuindo tanto para o desenvolvimento esportivo quanto para a formação social dos alunos.

Outro aspecto destacado é a relação entre esporte e educação. Para integrar as equipes, os estudantes precisam manter desempenho escolar acima da média, reforçando o compromisso com os estudos e assegurando que as atividades esportivas estejam alinhadas ao crescimento acadêmico.

A próxima etapa da Liga Regional de Futsal de Base está prevista para outubro, no município de Coronel Bicaco, em data a ser definida pela organização.

