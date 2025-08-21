WhatsApp

Três Passos

Brigada Militar realiza solenidade de recebimento do Fogo Simbólico da Pátria em Três Passos

Polícia

21/08/2025 09h38
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, foi realizada, na sede do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em Três Passos, a solenidade alusiva à 88ª Corrida do Fogo Simbólico e ao Acendimento da Centelha da Semana da Pátria.

A chama, conduzida por integrantes da Liga da Defesa Nacional, foi recebida pelo prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, e pelo comandante do 7º BPM, tenente-coronel PM Rodrigo Becker.

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, além do efetivo do batalhão, professores, alunos da Escola Municipal Cívico-Militar João Padilha do Nascimento e membros da comunidade que prestigiaram a cerimônia.

Em 2025, o tema nacional da Semana da Pátria faz referência a Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, reconhecido como soberano culto e defensor da ciência, da educação e das liberdades civis. Seu legado é lembrado como símbolo de estabilidade, integridade e dedicação ao povo brasileiro.

A chama permanecerá acesa na sede do 7º BPM até a abertura oficial da Semana da Pátria, quando será conduzida até a Praça da Bandeira.

Comunicação Social 7°BPM

