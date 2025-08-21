WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Folha Popular
Império
APPATA
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Câmara

Câmara aprova novos casos de uso de imóveis da Previdência inviáveis para venda

Estados e municípios podem dar destinação não econômica aos imóveis; proposta segue para o Senado

21/08/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (21) o Projeto de Lei 3758/24, do deputado Romero Rodrigues (Pode-PB), que acrescenta novos casos de uso de bens imóveis do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS) para fins sociais. A matéria será enviada ao Senado.

O texto foi aprovado foi o substitutivo do relator, deputado Mersinho Lucena (PP-PB), que incluiu esses novos casos na dispensa de pagamento à União por parte de estados, Distrito Federal ou municípios, quando esses entes derem destinação não econômica aos imóveis para atendimento das finalidades sociais por meio de convênio.

Segundo o substitutivo, os imóveis que forem declarados inviáveis para venda pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) poderão ser destinados para uso da administração pública federal ou para políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social, habitação, interesse socioambiental e adaptabilidade às mudanças climáticas.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
depuado Mersinho Lucena discursa na tribuna
Para Lucena, projeto acabará com entraves para a adequada utilização dos imóveis

Utilização adequada
Segundo Mersinho Lucena, a proposta promoverá o uso dos imóveis considerados inviáveis para finalidades de interesse público e social e não apenas convertê-los em dinheiro. "A flexibilização da regra de recomposição do fundo e a ampliação das hipóteses de transferência acabará com entraves para a adequada utilização, facilitando a destinação a políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social e meio ambiente", disse.

Lucena afirmou que, mesmo depois de seis anos da transferência da gestão de aproximadamente 1.200 imóveis do fundo para a SPU, eles continuam sem gerar renda e dando despesas de manutenção para a União. "A proposta busca apresentar solução para destravar o uso, possibilitando que a SPU aprimore a gestão do patrimônio, contribuindo para a eficiência", declarou.

Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), vice-líder da minoria, a União tem um patrimônio muito grande, muitas vezes bens inservíveis que ficam se desvalorizando, enquanto a população se ressente de falta de moradias. "Bens do Fundo de Previdência que ficam esquecidos, abandonados, vão poder agora contemplar pessoas desfavorecidas e isso é muito bom", disse a deputada.

A deputada Jack Rocha (PT-ES) afirmou que um desses imóveis no Espírito Santo pode ser destinado para abrir um campus da Universidade Federal do Espírito Santo em Afonso Cláudio (ES), na região metropolitana de Vitória.

Permuta
Outro ponto mudado pelo projeto na legislação permite que, até o funcionamento dos fundos de investimento imobiliário previstos na Lei 13.240/15, a SPU poderá vender imóveis ofertados pela União ao INSS em permuta e que não tenham sido aceitos pelo órgão para uso em suas finalidades operacionais.

Os recursos obtidos com a venda serão destinados ao FRGPS e serão dispensados os procedimentos intermediários de incorporação e registro desses imóveis.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova pena mais severa para descarte incorreto de lixo hospitalar contaminado com o vírus da Covid-19
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Unimed
Império
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Seco
Sicoob
Últimas notícias
Há 26 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 26 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 26 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 26 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 26 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Império
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
Fitness
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Tarzan
Seco
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados