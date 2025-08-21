WhatsApp

Saúde

Governo Leite entrega novo centro obstétrico e serviço especializado de saúde da mulher em Bagé

O compromisso com a saúde da mulher ganhou mais força nesta quinta-feira (21/8). O governador Eduardo Leite inaugurou, na Santa Casa de Caridade de...

21/08/2025 17h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
SERMulher RS de Bagé é o 13º em funcionamento no Estado e integra rede estratégica de atenção integral à saúde feminina -Foto: Maurício Tonetto/Secom
SERMulher RS de Bagé é o 13º em funcionamento no Estado e integra rede estratégica de atenção integral à saúde feminina -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O compromisso com a saúde da mulher ganhou mais força nesta quinta-feira (21/8). O governador Eduardo Leite inaugurou, na Santa Casa de Caridade de Bagé, o novo centro obstétrico e o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), que juntos vão transformar o cuidado maternoinfantil e o atendimento especializado para a mulher na região da Campanha. A cerimônia contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Referência de atendimento a gestantes de alto risco

Com investimento estadual de R$ 2,7 milhões em reformas e equipamentos, a nova estrutura é referência regional no atendimento a gestantes de alto risco, oferecendo tecnologia de ponta, práticas humanizadas e espaços pensados para garantir o protagonismo da mulher em um dos momentos mais importantes da vida.

“Nós colocamos as contas em dia para que o Estado pudesse voltar a investir. Só aqui na Santa Casa de Caridade de Bagé, garantimos recurso para obras e equipamentos, além de ampliar em 80% o custeio anual, que passou de R$ 8 milhões para R$ 14 milhões. A cada entrega como essa, reafirmamos nosso compromisso com a vida e o bem-estar dos gaúchos”, destacou o governador Eduardo Leite.


Estrutura de excelência para mães e bebês

O centro obstétrico passa a contar com quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), equipados com bola e banqueta, possibilitando partos mais acolhedores e humanizados.

A unidade realiza em média 100 partos por mês e, agora, com 640 metros quadrados de área reformada, eleva o padrão de qualidade para milhares de famílias da região.

O acompanhamento familiar, durante todo o processo, fortalece o acolhimento e o protagonismo da mulher.

Nova estrutura oferece tecnologia de ponta, práticas humanizadas e espaços pensados para o protagonismo da mulher e do bebê -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Nova estrutura oferece tecnologia de ponta, práticas humanizadas e espaços pensados para o protagonismo da mulher e do bebê -Foto: Maurício Tonetto/Secom

SERMulher RS

O SERMulher RS de Bagé é o 13º em funcionamento no Estado e integra uma rede estratégica criada pelo governo para oferecer atenção integral à saúde feminina, desde a prevenção até o diagnóstico e tratamento de doenças como câncer de mama e de colo do útero, endometriose, climatério e infertilidade.

”O Ser Mulher garante que as mulheres tenham acesso rápido, acolhimento e tratamento adequado, valorizando a vida e a saúde das mulheres”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Cuidado integral e redução de filas

Com incentivo inicial de R$ 200 mil e custeio mensal de R$ 125 mil, o serviço deve realizar anualmente 1.680 primeiras consultas médicas, 2.592 atendimentos multiprofissionais e 7.740 exames e procedimentos. Além de ampliar o acesso, a iniciativa reduz filas e aproxima a saúde especializada das mulheres da região.

Com Bagé, já são 13 unidades do SERMulher RS em funcionamento em todas as regiões do Estado. O projeto estratégico do governo prevê chegar a 20 serviços até o fim do ano, com investimento total de R$ 34 milhões.

A experiência com o serviço

Moradora de Aceguá, Jerusa da Cunha Rita relata: “Em menos de uma semana já estava sendo atendida e realizando meus exames no Ser Mulher Bagé, com acolhimento e cuidado que me fizeram sentir segura. Recebi um atendimento de excelência, com profissionais que orientam e oferecem todo o suporte necessário para a saúde da mulher”, afirmou.

Cada entrega reafirma o compromisso do Governo do Estado em oferecer uma saúde pública de qualidade, moderna e humanizada, que olha para o futuro, mas que já transforma a vida das pessoas hoje.

”As mulheres merecem um atendimento especial. Por isso, estamos implantando 20 unidades do SERMulher no Estado, descentralizando serviços e garantindo cuidado integral. Em Bagé, essa entrega representa dignidade, acolhimento e acesso rápido a exames e consultas.”

“Colocamos as contas em dia para que o RS volte a investir. Cada entrega reafirma o compromisso com os gaúchos”, diz Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom
“Colocamos as contas em dia para que o RS volte a investir. Cada entrega reafirma o compromisso com os gaúchos”, diz Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Investimento que transforma

Durante a visita, também foi assinado convênio de R$ 717,9 mil para a aquisição de uma torre de videolaparoscopia, que permitirá cirurgias minimamente invasivas, com mais precisão e recuperação mais rápida para os pacientes.

Além disso, em Aceguá, a secretária Arita confirmou um repasse de R$ 798,95 mil para a compra de um mamógrafo digital, que será instalado na nova unidade de imagem do Hospital Colônia Nova — obra que já conta com R$ 750 mil do governo estadual.

Texto:Ascom SES e Sue Gotardo/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

