Equipes de cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde são certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta quinta-feira (21/8), cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde como Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A solenidade de entrega dos certificados ocorreu na Santa Casa de Caridade de Bagé.

Foram contemplados os municípios de Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul. A SES publicou a lista completa do resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança . Ao todo serão 424 municípios contemplados. As premiações serão realizadas de forma regionalizada durante o ano.

Mais qualificação e cuidado

O reconhecimento faz parte da Rede Bem Cuidar (RBC) quanto à assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo. O ato foi a segunda entrega de certificados deste ciclo. O objetivo é reduzir a razão de mortalidade materna, com a oferta de um cuidado de qualidade desde o planejamento reprodutivo até o puerpério.

"O cuidado no início da vida, no planejamento e no pré-natal é fundamental. Um evento como esse nos emociona, assim como foi na certificação de Unidades Básicas de Saúde que contribuem para a qualidade de vida dos idosos", afirmou a titular da SES, Arita Bergmann, que compareceu ao ato.

A secretária ainda ressaltou que a RBC deve se tornar uma política pública permanente e continuar em funcionamento, como é o caso do Primeira Infância Melhor (PIM), criado em 2003 e que perpassou várias gestões estaduais e municipais.

Representando os municípios premiados, a coordenadora da RBC de Dom Pedrito, Maria Schardong, ressaltou o envolvimento das equipes de saúde no planejamento da rede familiar e na educação permanente em saúde. “A secretaria abraça uma filosofia de trabalho que envolve o cuidado. É um processo contínuo de aprender a melhor forma de acolher", disse.

A obtenção do certificado atesta o alcance das equipes referentes às metas, que tiveram foco na qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para os cuidados materno, paterno e infantil. As propostas são feitas anualmente e avaliadas semestralmente.

Sobre a RBC

A RBC é um projeto estratégico que possui 607 unidades da Atenção Primária, distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa à população que abrange em seu território.