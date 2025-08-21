WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Seco
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Folha Popular
Saúde

Equipes de cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde são certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta quinta-feira (21/8), cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde como Amigas da Mãe, Parce...

21/08/2025 20h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Ato foi a segunda entrega de certificados deste ciclo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Ato foi a segunda entrega de certificados deste ciclo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta quinta-feira (21/8), cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde como Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A solenidade de entrega dos certificados ocorreu na Santa Casa de Caridade de Bagé.

Foram contemplados os municípios de Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul. A SES publicou a lista completa do resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança . Ao todo serão 424 municípios contemplados. As premiações serão realizadas de forma regionalizada durante o ano.

Mais qualificação e cuidado

O reconhecimento faz parte da Rede Bem Cuidar (RBC) quanto à assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo. O ato foi a segunda entrega de certificados deste ciclo. O objetivo é reduzir a razão de mortalidade materna, com a oferta de um cuidado de qualidade desde o planejamento reprodutivo até o puerpério.

"O cuidado no início da vida, no planejamento e no pré-natal é fundamental. Um evento como esse nos emociona, assim como foi na certificação de Unidades Básicas de Saúde que contribuem para a qualidade de vida dos idosos", afirmou a titular da SES, Arita Bergmann, que compareceu ao ato.

A secretária ainda ressaltou que a RBC deve se tornar uma política pública permanente e continuar em funcionamento, como é o caso do Primeira Infância Melhor (PIM), criado em 2003 e que perpassou várias gestões estaduais e municipais.

Representando os municípios premiados, a coordenadora da RBC de Dom Pedrito, Maria Schardong, ressaltou o envolvimento das equipes de saúde no planejamento da rede familiar e na educação permanente em saúde. “A secretaria abraça uma filosofia de trabalho que envolve o cuidado. É um processo contínuo de aprender a melhor forma de acolher", disse.

A obtenção do certificado atesta o alcance das equipes referentes às metas, que tiveram foco na qualificação do atendimento ao puerpério e ao recém-nascido. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para os cuidados materno, paterno e infantil. As propostas são feitas anualmente e avaliadas semestralmente.

Sobre a RBC

A RBC é um projeto estratégico que possui 607 unidades da Atenção Primária, distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa à população que abrange em seu território.

Texto: Ascom SES
Edição: Felipe Borges/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Médicos do trabalho lançam guia com cuidados para evitar adoecimento
SERMulher RS de Bagé é o 13º em funcionamento no Estado e integra rede estratégica de atenção integral à saúde feminina -Foto: Maurício Tonetto/Secom Governo Leite entrega novo centro obstétrico e serviço especializado de saúde da mulher em Bagé
415 municípios foram certificados por terem atingido as metas para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Mais de 400 municípios são premiados por aumentar cobertura vacinal do Rio Grande do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
18°

Sensação

1.82 km/h

Vento

95%

Umidade

Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Últimas notícias
Há 40 minutos PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Há 4 horas TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
Há 4 horas Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
Há 4 horas Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Há 4 horas CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Fitness
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Sala
Ipiranga
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados