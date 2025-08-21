WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
F&J Santos
Fitness
Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Folha Popular
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Império
Política

Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30

Presidente participa de cúpula da Otca em Bogotá nesta sexta-feira

21/08/2025 21h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a caminho de Bogotá, na Colômbia, onde participa, nesta sexta-feira (22), da 5º Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca). O encontro deve atualizar os compromissos dos países que compartilham a maior floresta tropical do planeta na proteção do bioma. Também será uma oportunidade de engajar os vizinhos no esforço de participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) , em Belém, no Pará, a primeira realizada em solo amazônico.

Uma das iniciativas do governo brasileiro é justamente a aprovação de uma declaração conjunta de apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, da sigla em inglês) , que será lançado na COP30.

O fundo será um mecanismo de financiamento, no valor previsto de US$ 125 bilhões, destinado a preservar esses biomas florestais, presentes em cerca de 70 países, e que são cruciais para a regulação do regime de chuvas e captura de carbono na atmosfera.

Lula desembarca na capital colombiana no fim desta noite. O primeiro compromisso oficial será dos representantes dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica com organizações da sociedade civil e comunidades indígenas, por volta das 9h30 desta sexta-feira, seguida pela cúpula. As atividades ocorrerão na Casa de Nariño, sede da Presidência da Colômbia, na Plaza de Armas.

A iniciativa de diálogo com entidades da sociedade civil repete a metodologia adotada há 2 anos, na edição anterior da cúpula da Otca, em Belém .

Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro são os dois únicos chefes de Estado confirmados na cúpula. Os demais países enviaram chanceleres.

Do lado brasileiro, acompanham Lula os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência; Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas; Marina Silva, do Meio Ambiente e MUdança do Clima; Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

Além da declaração em favor do TFFF, a cúpula da Otca deverá aprovar a Carta de Bogotá, reforçando metas e compromissos dos países em ações como combate ao desmatamento e desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Antes de retornar ao Brasil, Lula fará uma declaração à imprensa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Câmara aprova urgência para isenção do IR de quem ganha até R$ 5 mil
© Bruno Peres/Agência Brasil Câmara aprova projeto contra adultização de crianças nas redes sociais
© Lula Marques/Agência Brasil CCJ do Senado aprova novo código eleitoral com 900 artigos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
18°

Sensação

1.82 km/h

Vento

95%

Umidade

Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Meganet
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Império
Sicredi
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Agro Niederle
APPATA
Últimas notícias
Há 41 minutos PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Há 4 horas TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
Há 4 horas Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
Há 4 horas Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Há 4 horas CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade
F&J Santos
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Sala
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados